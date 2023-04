Meteo: maltempo, oggi è allerta gialla in 7 Regioni. La situazione

Nuova allerta meteo gialla in Italia. La Protezione Civile ha diramato un allarme meteo per la giornata di oggi, venerdì 14 aprile, in 7 regioni per rischio piogge. Scopriamo tutte le zone coinvolte.

Meteo, allerta gialla per piogge in Italia

Per la giornata di oggi, venerdì 14 aprile 2023, la Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla per rischio temporali in diverse regioni del paese. L'Italia è da giorni alla prese con una nuova ondata di maltempo che ha segnato il ritorno della pioggia, ma anche del freddo con un brusco calo delle temperature principalmente nelle regioni del Nord. L'allerta maltempo per il rischio piogge nella giornata di oggi è stato diramato nelle seguenti zone e regioni:

Abruzzo : Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano;

: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano; Basilicata ;

; Calabria : Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale;

: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale; Puglia : Salento;

: Salento; Umbria: Chiani - Paglia, Trasimeno - Nestore, Nera - Corno, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

Allerta meteo in Italia per rischio idraulico e idrogeologico

Non solo allera meteo per rischio temporali in Italia nella giornata di oggi, venerdì 14 aprile. La Protezione Civile, infatti, ha comunicato una allerta gialla anche per rischio idraulico in Calabria nelle seguenti zone: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale.

Infine nel bollettino delle allerte meteo di oggi, anche una ordinaria criticità per rischio idrogeologico nelle regioni e zone: