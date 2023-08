Meteo, torna il maltempo da Nord a Sud: scatta il rischio di nubifragi e raffiche di vento

L'Italia è alle prese con una nuova ondata di maltempo in piena estate. Dopo la seconda grande ondata di caldo africano che ha fatto registrare temperature da record nel mese di luglio, Agosto è partito nel segno dell'instabilità climatica con un clima variabile per il passaggio di due perturbazioni atlantiche. La perturbazione n.2, la più intensa, ha riportato una fase di maltempo lungo tutto lo stivale con rovesci e temporali e il rischio di nubifragi. Ecco le previsioni dei prossimi giorni.

Meteo Italia oggi, nubifragi e grandinate al Centro-Nord: scatta l'allerta

Al Nord e Centro Italia è in arrivo una fase di maltempo intensa complice il passaggio della perturbazione n.2 di agosto che ha fatto scattare anche l'allerta meteo arancione e gialla in diverse regioni. Da oggi, venerdì 4 agosto, è in atto un peggioramento del clima lungo tutto lo stivale con il ritorno di piogge e temporali anche di forte intensità che si faranno sentire principalmente nelle regioni del Centro-Nord.

Non solo, previste anche forti raffiche di vento e un brusco calo delle temperature al Nord con valori al di sotto della media stagionale. Al Sud, invece, persiste il caldo, seppur non afoso, con temperature che in alcuni regioni superano i 35° con picchi di anche 40°. Da sabato 5 la situazione cambierà, complici gli effetti della perturbazione, ma da domenica 6 si tornerà ad una situazione climatica stabile con il possibile ritorno da metà settimana dell'Anticiclone Nord-Africano.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, venerdì 4 agosto 2023: bel tempo soleggiato al Sud e Sicilia con il possibile rischio di piogge e rovesci in serata su Campania e Isole. Nelle altre regioni tempo nuvoloso con maltempo e pioggia su Alpi, regioni del Nord, del Centro e in Sardegna. Allerta meteo arancione nelle Marche e Lombardia dove sono attesi temporali molto forti con nubifragi e grandinate accompagnate da raffiche di vento. In calo le temperature con valori di molto al di sotto della media del periodo tra Nord, Sardegna e Centro.

Le previsioni meteo in Italia per il weekend

Che tempo farà nel primo weekend di agosto? Per sabato 5 agosto tempo nuvoloso in buona parte del paese: regioni di Nord-Est, Centro-Sud e Sicilia. Non si escludono rovesci e temporali Alpi orientali, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria, Appennino meridionale e nord-est Sicilia, in alcune zone anche di forte intensità. Nel resto del paese bel tempo, ma si segnala un calo delle temperature che si farà sensibile al Centro-Sud e Sicilia. I valori restano al di sotto della media.

Da domenica 6 agosto è previsto un miglioramento del clima complice l'allontanamento della perturbazione n.2 verso i Balcani. Bel tempo con sole lungo tutto lo stivale; unica eccezione il Nord-Est lambito da correnti instabili e il rischio di piogge e temporali. La seconda settimana di agosto sarà all'insegna del bel tempo: clima stabile, ma temperature in calo solo al Nord. Nel resto del paese ancora caldo, ma contenuto rispetto alle temperature bollenti di luglio. Nella giornata di lunedì 7 agosto non si escludono possibili rovesci solo nel settore delle Alpi orientali e del medio versante Adriatico.