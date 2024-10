Meteo, Milano è tornata a fare i conti con gli allagamenti: il Lambro è esondato nelle strade

Il passaggio della perturbazione n.4 di ottobre si è fatta sentire in tutta la Lombardia, Milano compresa, con fenomeni temporaleschi intensi e violenti. Una nubifragio si è abbattuto sulla città di Milano e nel resto della Lombardia creando non pochi disagi. Ecco la situazione.

Meteo, a Milano esonda il fiume Lambro

Piogge torrenziali hanno interessato tutta la Lombardia e in particolare la città di Milano dove alcune strade sono state allagate per l'esondazione del fiume Lambro. La Protezione Civile aveva diramato per buona parte della Lombardia un duplice stato di allerta meteo rossa ed arancione ed osservati speciali erano proprio i fiumi Lambro e Seveso, i cui livelli si erano ingrossati a causa delle piogge abbondanti degli ultimi giorni. A creare non pochi danni e disagi è stato il fiume Lambro che ha rotto gli argini nel quartiere di Ponte Lambro e nella zona del parco Lambro, nella parte est della città.

Gli allagamenti registrati nel quartiere di Ponte Lambro e nella zona del parco Lambro hanno richiesto l'evacuazione delle due comunità di persone Ceas ed Exodus che si trovano nella zona. Fortunatamente l'attivazione della vasca di laminazione ha permesso di contenere il fiume Seveso evitandone così l'esondazione.

Tantissime le telefonate ai Vigili del Fuoco chiamati a liberare cantine e piani interrati in diverse zone della città. Disagi e rallentamenti anche lungo la rete dei trasporti a causa della caduta di rami sui binari.

Maltempo in Lombardia: disagi anche a Lecco, Como e Varese

La forte ondata di maltempo delle ultime ore non ha colpito solo la città di Milano, ma anche in altre parti della Lombardia. A cominciare dalla provincia di Varese dove la caduta di piante in strada ha interrotto la circolazione richidendo più di 20 interventi dei Vigili del Fuoco. Danni e disagi anche nelle zone del Lago Maggiore, Bergamo e Lecco dove diverse strade sono state bloccate da frane e allagamenti. Chiuse anche molte scuole per via degli allagamenti.

L'ondata di maltempo che ha colpito negli ultimi giorni la città di Milano e tutta la Lombardia ha portato il presidente della Lombardia Attilio Fontana a dichiarare durante l'evento all'Allianz Mico di Fieramilanocity: "Dobbiamo intervenire per cercare di mettere in sicurezza la città. Adesso si parla delle vasche di laminazione. Io non sono un tecnico, bisognerà capire se basteranno le vasche di laminazione, perché gli eventi sono sempre più violenti e sempre più impegnativi. Bisogna cercare di fare un vero studio sulle condizioni idrogeologiche. Bisogna capire se poi quando entreranno in funzione tutte queste vasche possano essere sufficienti o se si debba fare qualche ulteriore intervento".