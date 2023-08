Meteo, maltempo in Italia: temporali e nubifragi al Nord, caldo e afa al Sud

Piogge e rovesci al Nord, caldo intenso al Sud. L'Italia è climaticamente divisa in due con l'intensa ondata di calore dalle ore contate visto che nei prossimi giorni il maltempo si farà sentire lungo tutto lo stivale. Ecco le previsioni meteo.

Meteo Italia, caldo africano agli sgoccioli: arrivano piogge e tempeste

Un'ondata di freddo è in arrivo da Nord a Sud in Italia. Nelle ultime ore un fronte temporalesco ha colpito le regioni del settentrione facendo registrare danni e disagi. Basti pensare alla Lombardia alle prese con un violentissimo nubifragio che ha causato allagamenti, tetti divelti e un ferito. Se al Sud persiste ancora un clima caldo e afoso con temperature bollenti, l'estate africana ha le ore contate. Da lunedì 28 agosto una massa d'aria fredda attraverserà lo stivale facendo abbassare le temperature di anche 10-15° in meno.

L'aria calda subtropicale che tanto si è fatta sentire nelle ultime settimane sta per allontanarsi con l'arrivo di una massa d’aria fredda di origine polare marittima che, dopo aver attraversato l’Europa centro-settentrionale, è pronta a colpire l’area del Mediterraneo centro-occidentale. La perturbazione n.4 del mese ha già colpito le regioni del Nord interessate da una fortissima ondata di maltempo con grandine e nubifragi. Il passaggio della perturbazione sarà accompagnato anche da un vortice ciclonico che contribuirà ad alimentare una forte ventilazione lungo tutto lo stivale con un conseguente brusco calo delle temperature.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di domani, lunedì 28 agosto: piogge e rovesci al Centro-Nord, ma anche in Campania e Sardegna. L'ondata di maltempo si farà sentire maggiormente nelle regioni del Centro-Nord con il rischio di nubifragi e grandinate. In calo anche le temperature con la quota neve che, in Valle d'Aosta, arriverà verso i 2000 metri. Clima instabile e variabile al Sud e Sicilia dove non si escludono possibili fenomeni temporaleschi passeggeri. Solo in Puglia anche caldo con picchi di temperature tra i 35-37°.

Maltempo in Italia: temperature in brusco calo per piogge e rovesci

Le previsioni meteo dei prossimi giorni delineano da martedì 29 agosto un miglioramento del tempo nelle regioni di Nord-Ovest anche se non mancheranno annuvolamenti e qualche possibile fenomeno temporalesco nei settori orientali di Liguria e Lombardia. Nel resto del paese nuvole e piogge, anche localmente intense, su alto Adriatico, zone interne del Centro e basso Tirreno. In calo le temperature con valori compresi tra i 18-24° al Nord e tra i 23-29° con qualche isolato picco di 30° solo al Sud e Sicilia. Gli ultimi giorni d'agosto saranno all'insegna della bassa pressione che determinerà un clima instabile e variabile lungo tutto lo stivale.

Non si esclude il rischio di piogge e rovesci nel medio e alto Adriatico, Toscana, Umbria e Appennino centrale, ma anche in Emilia, Lombardia, Liguria, Campania, Puglia, Lucania e Calabria. Le temperature ancora in calo verso valori al di sotto delle medie stagionali. Con l'arrivo di settembre lieve rialzo termico per il rinforzo di un promontorio di alta pressione che riporterà una fase di tempo stabile e soleggiata.