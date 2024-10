Meteo, nuova ondata di maltempo con piogge e criticità in Italia: le previsioni

Una forte ondata di maltempo sta interessando l'Italia e in particolare le regioni del Nord alle prese con piogge abbondanti e fenomeni temporaleschi intensi. In Liguria e Piemonte si registrano esondazioni ed allagamenti, ma nelle prossime ore è in arrivo una perturbazione ancora più intensa. Le previsioni meteo.

Maltempo in Italia, piogge e nubifragi: scatta l'emergenza al Nord

Una nuova ed intensa perturbazione sta per colpire l'Italia con il rischio di forti piogge e venti intensi. Le previsioni meteo delineano giornate climaticamente instabili per la presenza di alcuni sistemi nuvolosi atlantici: a cominciare dalla perturbazione n.7 del mese che da mercoledì 16 ottobre sta interessando le regioni del Centro Nord.

Nelle prossime ore è previsto l'arrivo della perturbazione n.8 di ottobre che dapprima colpirà le regioni occidentali per poi estendersi in tutto il paese. Questo secondo sistema nuvoloso sarà accompagnato anche da un vortice di bassa pressione responsabile di un clima instabile anche nel corso del weekend del 19-20 ottobre. Un miglioramento è previsto per l'inizio della prossima settimana con un clima sicuramente più stabile sulle regioni peninsulari, mentre piogge e rovesci interesseranno Sicilia e Sardegna.

Ma entriamo nel dettaglio con giovedì 17 ottobre 2024: nuvole al Nord dove non si esclude il rischio di piogge e temporali in Liguria, Sardegna e Toscana. Fenomeni più sporadici e intermittenti nel resto d'Italia, mentre in serata è prevista una intensificazione del maltempo nelle zone di Nord-Ovest e sul Lazio. Stabili le temperature o in lieve rialzo con valori ancora miti al Centro-Sud.

Nella giornata di venerdì 18 ottobre ancora nuvole lungo tutto lo stivale con il rischio di piogge sparse e intermittenti. Non si esclude il rischio di rovesci o temporali. Le temperature massime in leggero aumento al Nord, mentre calano nelle regioni del Centro-Sud.

Che tempo farà nel fine settimana? La tendenza

Ma che tempo farà nel weekend del 19-20 ottobre in Italia? Le previsioni meteo delineano un clima ancora perturbato nelle regioni del Nord. Piogge e temporali nella giornata di sabato 19 ottobre con il rischio di fenomeni temporaleschi intensi tra la Lombardia e le Venezie per il Nord, ma anche lungo il settore tirrenico e interno. Anche il Centro e molte zone del Sud saranno interessate da una forte ed intensa ondata di maltempo con un conseguente calo delle temperature lungo tutto lo stivale.

Da domenica 20 ottobre, la depressione comincerà a indebolirsi e a spostarsi verso sud. Clima in miglioramento dapprima nelle regioni del Centro-Nord, anche se non mancheranno nelle prime ore del mattino piogge in Lombardia, Veneto, Emilia e Appennino centrale. Schiarite nel resto del paese con tempo parzialmente soleggiato in Sardegna. In calo le temperature al Sud, mentre in leggero aumento al Centro-Nord.

L'inizio della prossima settimana segna una inversione di marcia con un miglioramento del clima. Dal punto di vista termico previsto un aumento delle temperature con valori anche leggermente oltre la norma nelle regioni del Centro-Nord. Come sempre vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti dei prossimi giorni.