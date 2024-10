Meteo, maltempo in Italia: weekend con piogge e rischio nubifragi. Le previsioni

Nuvole e piogge nelle regioni del Centro Nord in Italia nell'ultimo weekend di ottobre. Prosegue l'emergenza maltempo con il rischio di nubifragi e nuove allerte meteo diramate dalla Protezione Civile. Ecco le previsioni meteo.

Maltempo in Italia: fine settimana con piogge e allerte

Le regioni del Centro Nord sono ancora in piena emergenza meteo con piogge e temporali, anche abbondanti. Allerta meteo per oggi 25, ottobre in particolare Liguria, Emilia Romagna e Toscana dove sono state chiuse le scuole in diverse città e province per motivi di sicurezza. La situazione è migliore al Sud e in Sicilia grazie alla presenza di un promontorio anticiclonico esteso dalla Libia verso i Balcani. Intanto è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione, la n. 9 di ottobre che colpirà il nostro Paese fino alla giornata di domenica con piogge abbondanti in Piemonte e temporali forti e insistenti in Liguria. Non si escludono criticità per la quantità di pioggia accumulata, il maltempo raggiungerà anche la Sardegna e la Toscana. Nel resto del Paese tempo stabile grazie alla presenza di un’area di alta pressione.

Ma entriamo nel dettaglio con venerdì 25 ottobre: piogge e fenomeni temporaleschi intensi tra Toscana ed estremo Levante Ligure, il maltempo interessa anche tutta la Liguria, l'Emilia Romagna e l'Umbria. Nuvole nel resto del Centro Nord con il rischio di piogge e temporali isolati su Marche, Lazio, Abruzzo e Sardegna. Clima stabile e soleggiato nel resto del Paese. Le temperature massime in lieve calo in Toscana, mentre in aumento nel resto d’Italia con picchi di anche 24-26 gradi.

Nella giornata di sabato 26 ottobre nuvole nelle regioni di Nord-Ovest con piogge e temporali in Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta e in Lombardia. Nel resto del paese bel tempo con sole e temperature che sfiorano anche i 20° con picchi di 24-25° all'estremo Sud.

La tendenza meteo dei prossimi giorni in Italia

Tra venerdì 25 e sabato 26 ottobre è previsto l'avvicinamento di un vortice ciclonico con conseguente maltempo anche nella giornata di domenica 27 ottobre, in particolare nei settori occidentali dell'Italia. Clima instabile e variabile con il rischio di piogge e temporali sulle regioni di Nord-Ovest e sulla Sardegna, mentre nel resto del Paese è previsto un clima più stabile. Le temperature si manterranno su valori miti per il periodo.

Nel dettaglio: domenica 27 ottobre tempo instabile con il rischio di piogge e temporali non solo sulla Sardegna, ma anche in Liguria e Piemonte. Attenzione: non si escludono fenomeni temporaleschi di forte intensità anche sulla Lombardia occidentale, sul Veneto e lungo le coste della Toscana. Stabili le temperature con qualche valore in aumento.

Le previsioni meteo per la prossima settimana delineano un clima ancora incerto con la tendenza ad un tempo sicuramente più stabile rispetto alla precedente, anche se non si esclude il rischio di piogge sulle regioni nordoccidentali. Come sempre vi invitiamo a seguirci per ulteriori aggiornamenti.