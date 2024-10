Meteo, maltempo diffuso in Italia: piogge intense in diverse zone

Al via una nuova intensa fase di maltempo in Italia per il passaggio di due perturbazioni. Piogge e temporali da Nord a Sud nei prossimi giorni accompagnate da forti raffiche di vento e non si escludono possibili criticità. Ecco le previsioni meteo.

Meteo, ottobre inizia con una forte fase di maltempo

Il mese di ottobre segna il ritorno del maltempo con l'arrivo di due perturbazioni atlantiche. La prima interesserà principalmente le regioni del Nord e parte del Centro nella giornata di mercoledì 2 ottobre, mentre la seconda di gran lunga più intensa colpirà tutto il paese tra la notte di giovedì 3 e venerdì 4 ottobre. Le previsioni meteo delineano condizioni perturbate con forti raffiche di vento e nuove criticità causate da piogge abbondanti.

Non si esclude il rischio di nubifragi con nuove allerte meteo nelle prossime ore dal Dipartimento della Protezione Civile. Le temperature restano alte con valori anomali soprattutto nelle regioni del Sud dove si sfiorano anche i 30°. Successivamente, complice l'arrivo della doppia perturbazione è previsto un brusco calo dei valori con un clima di stampo autunnale nel fine settimana.

Ma entriamo nei dettagli con mercoledì 2 ottobre: maltempo sin dalle prime ore del mattino in Lombardia, al Nord-Est, in Emilia Romagna e Toscana. Non si escludono fenomeni temporaleschi tra Levante Ligure, alta Toscana ed Emilia occidentale, mentre piogge residue su Liguria ed est Lombardia. L'allerta maltempo resta alta fino a sera inoltrata in alta Toscana, Emilia e al Nord-Est, ma anche in Friuli Venezia Giulia.

Nel resto del Paese nuvole in aumento e dal pomeriggio piogge deboli e isolate su Marche, Umbria, Lazio e Campania; soleggiato in Salento e Calabria. Le temperature massime in aumento con picchi di anche 30-32° al Sud e Isole. Nella giornata di giovedì 3 ottobre schiarite su Calabria e Sicilia orientale, mentre nel resto del paese cielo nuvoloso. Piogge e temporali previsti nelle regioni del Centro-Nord, ma anche in Sardegna e in Campania dove non si escludono fortissimi temporali con il rischio di nubifragi e criticità. In calo le temperature al Centro-Nord, mentre in crescita all’estremo Sud e in Sicilia.

Meteo, la tendenza dei giorni successivi in Italia

Dopo il passaggio della prima perturbazione di ottobre è previsto l'arrivo di una seconda in arrivo tra giovedì notte e venerdì. L'intensa perturbazione atlantica darà vita a un vortice ciclonico a ridosso del nostro Paese con una nuova intensa ondata di maltempo che interesserà buona parte del paese. Nella giornata di venerdì 4 ottobre piogge diffuse lungo tutto lo stivale ad eccezione dell’estremo Nord-Ovest e le Isole maggiori.

Nel corso del weekend tra il 5 e il 6 ottobre, complice l'allontanamento della perturbazione verso i Balcani, è previsto il ritorno del bel tempo anche se non si escludono precipitazioni sulle regioni meridionali e quelle del medio Adriatico. Le temperature, causa maltempo, saranno in calo nelle regioni meridionali, mentre per il Nord si profila un lieve aumento. La tendenza meteo per l'inizio della prossima settimana di ottobre delinea ancora un clima prevalentemente stabile con sole e temperature in crescita. Da metà settimana poi è previsto l'arrivo di nuovi correnti atlantiche perturbate portatrice di piogge e temporali. Come sempre vi invitiamo a seguirci per ulteriori aggiornamenti e per conoscere conferme e maggiori dettagli su questa evoluzione.