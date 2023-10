Meteo, arriva il maltempo in Italia nel weekend. Le previsioni meteo

Il weekend segna l'arrivo di una intensa ondata di maltempo sull'Italia. Da venerdì 20 ottobre 2023 sono previste forti ed intense precipitazioni in buona parte della regioni del Centro-Nord e non si esclude il rischio di nubifragi. Al Sud persiste ancora un clima caldo con temperature estive. Ecco le previsioni meteo.

Meteo, Italia divisa in due: maltempo al Nord e caldo al Sud

Un'intensa fase di maltempo sta per interessare le regioni del Centro-Nord colpite da forti precipitazioni e rovesci. Non si esclude, in alcune zone, il rischio di nubifragi e mareggiate con la Protezione Civile che ha diramato un duplice stato di allerta meteo, arancione e gialla, in buona parte delle regioni del Centro-Nord. Un weekend di stampo autunnale in buona parte d'Italia, mentre al Sud tornano il sole e il caldo con la colonnina di mercurio che sfiora i 35°! Il passaggio della perturbazione n.4 di ottobre si sta facendo sentire nelle regioni del Nord e, solo marginalmente, in quelle del Centro. A distanza di poco tempo arriva la perturbazione n.5 molto più forte ed intensa della precedente che determinerà un peggioramento delle condizioni climatiche nelle regioni del Nord alle prese con l'allarme maltempo. Non solo, gli effetti della perturbazione si faranno sentire, tra sabato e domenica, anche nelle Isole e nelle regioni del versante tirrenico. Clima totalmente differente al Sud dove l'estate ritorna protagonista con giornate di sole e temperature intorno ai 30° e picchi da 35°.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di domani, venerdì 20 ottobre 2023: giornata critica nelle regioni del Nord colpite da intensi temporali e rovesci con possibile rischio di nubifragi nelle prime ore del mattino nelle regioni di Nord-Ovest e dal pomeriggio su Alpi Centrali e Nord-Est. Piogge e rovesci, anche intensi, da segnalare in Toscana, Umbria, Lazio, Romagna e Sardegna. Con l'arrivo della sera la situazione dovrebbe peggiorare anche al Nord-Ovest. Al Sud e Sicilia bel tempo con temperature calde intorno ai 35°.

Maltempo in Italia: che tempo farà nel weekend e nei prossimi giorni?

L'autunno è arrivato nelle regioni del Centro-Nord interessate in questi giorni dal passaggio di una serie di perturbazioni che hanno segnato il ritorno del maltempo. Anche il fine settimana si preannuncia di stampo autunnale con le previsioni meteo che segnalano il passaggio della perturbazione n.5 di ottobre ancora più intensa e forte delle precedenti. In arrivo aria più fredda e temperata che determinerà un brusco calo delle temperature con valori più in linea con il mese di ottobre. Nella giornata di sabato 21 ottobre torna il sole nelle regioni di Nord-Ovest con un lieve rialzo delle temperature, mentre ancora clima instabile e variabile tra Lombardia e Triveneto e su Toscana, Umbria, Lazio e regioni meridionali dove non si escludono fenomeni temporaleschi. o temporale.

Per domenica 22 ottobre è previsto un miglioramento del clima con qualche pioggia residue che interesserà solo la zona della Alpi Centrali, estremo Nord-Est e il settore occidente della penisola. Nel resto del paese alternanza di sole e nuvole con schiarite ampie. Le temperature minime in calo, mentre le massime stabili senza grandi variazioni. Le proiezioni meteo per la prossima settimana delineano un clima stabile e prevalentemente asciutto con temperature in lieve aumento. Attenzione: tutto cambia tra martedì 24 e mercoledì 25 ottobre con l'arrivo di una nuova perturbazione che colpirà le regioni di Nord-Ovest.