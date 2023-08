Meteo, torna il maltempo in Italia: allerta arancione in Lombardia e gialla in diverse regioni per il 26 agosto

Nuovo stato di allerta meteo in Italia. La Protezione Civile ha diramato allerta arancione in Lombardia per rischio piogge e gialla in diverse regioni

25 Agosto 2023 - ore 18:25 Redatto da Redazione Meteo.it 25 Agosto 2023 - ore 18:25 Redatto da Redazione Meteo.it