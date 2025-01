Meteo, maltempo in Calabria: fiumi esondati e frane, 420 interventi | Foto e video

Così come annunciato nell'allerta meteo le ultime ore una ondata di intenso maltempo in Calabria ha causato l'esondazione di fiumi e frane e ha richiesto ben oltre 420 interventi da parte dei Vigili del Fuoco. Ecco la situazione e le ultime news oltre che le immagini che giungono dalle zone più compite dalla tempesta Gabri, così denominata dall'Aeronautica Militare.

Meteo, maltempo in Calabria: la situazione nelle ultime ore

Come sottolineato nelle previsioni meteo, l'ondata di maltempo in Calabria ha fatto sì che esondassero alcuni fiumi, venissero bloccate diverse strade a causa di frane o alberi caduti. Fortunatamente non si registrano danni alle persone e, al momento, nessuna situazione di particolare criticità.

Dalla mezzanotte della lunga notte tra il 17 e il 18 gennaio, infatti, i Vigili del Fuoco hanno effettuato 420 interventi per alberi, pali e cartelloni abbattuti dal forte vento, che in alcune aree ha soffiato fino a raggiungere i 100 km/h. Sempre a causa del vento il volo Ryanair diretto a Reggio Calabria ha tentato un atterraggio a Lamezia Terme senza successo, venendo infine dirottato su Brindisi.

Cos'altro è accaduto a causa della tempesta Gabri? Sono esondati il Laverde, tra i Comuni di Bianco e Africo, e il Mesima, a Rosarno. La nuova statale 106 è stata momentaneamente chiusa all’altezza di Villaggio Fassa, a Corigliano-Rossano, a causa di un allagamento. Sempre in questa zona il vecchio tracciato della statale tra Rossano e Corigliano risulta interrotto a seguito di una frana.

Nel Catanzarese la strada provinciale 162/2 tra Girifalco e Amaroni è rimasta bloccata per una frana, mentre a Miglierina la viabilità è stata interrotta per la caduta di un grosso albero. Altre frane sono state segnalate nel Reggino anche nei comuni di Stilo, Cannavò, Palmi e Delianuova.

Le previsioni per le prossime ore

Dopo l’ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Calabria, caratterizzata da intense precipitazioni piovose e forti raffiche di vento, la situazione meteo in tutte le province è già in miglioramento, secondo quanto riportato nella nota stampa del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. Permane per tutta la giornata odierna l’allerta arancione.

Nelle prossime ore la perturbazione Gabri andrà via via attenuando la sua forza spostandosi verso Nord. Piogge saranno possibili anche nei primi giorni della prossima settimana fino alla tregua generale della giornata di mercoledì.