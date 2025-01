Meteo: allerta rossa, arancione e gialla il 18 gennaio 2025 in Italia: ecco dove

Non si placa l'ondata di maltempo che da giorni sta interessando le regioni del Centro-Sud alle prese con un nuovo stato di allerta meteo. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per sabato 18 gennaio 2025 una triplice allerta meteo rossa, arancione e gialla.

Maltempo in Italia: dove scatta l'allerta rossa e arancione il 18 gennaio 2025?

La Protezione Civile ha emesso per sabato 18 gennaio 2025 un bollettino di allerta meteo rossa in Italia. Lo stato di allerta rossa rappresenta il livello massimo e di elevata criticità ed è stato diramato per il rischio idrogeologico in una sola regione: la Sardegna. A rischio le zone: Bacini Flumendosa - Flumineddu. Sempre sabato 18 gennaio 2025 scatta anche l'allerta meteo arancione per rischio piogge e temporali in Calabria e nel dettaglio nelle zone:

Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale.

Da non sottovalutare poi è lo stato di allerta meteo arancione per rischio idraulico emesso in:

Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale; Sardegna: Bacini Flumendosa - Flumineddu.

Attenzione anche l'allerta arancione per rischio idrogeologico comunicata nelle regioni e zone:

Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale; Sardegna: Gallura, Campidano, Iglesiente, Bacino del Tirso.

Maltempo oggi da Nord a Sud in Italia: scatta l'allerta gialla il 18 gennaio 2025

Si prospetta un weekend all'insegna del maltempo in diverse regioni del Centro-Sud colpite dal passaggio di una violenta perturbazione. In questo contesto la Protezione Civile ha diramato per sabato 18 gennaio 2025 un bollettino di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali nelle regioni e zone:

Abruzzo : Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro:

: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro: Basilicata ;

; Molise : Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro;

: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro; Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico.

Il maltempo ha spinto la Protezione Civile a comunicare anche lo stato di allerta meteo gialla per rischio idraulico che corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli idrometrici critici, come possibili eventi alluvionali, lungo i corsi d'acqua principali. L'allarme è stato diramato in:

Puglia : Bacini del Lato e del Lenne:

: Bacini del Lato e del Lenne: Sardegna : Gallura, Campidano:

: Gallura, Campidano: Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico.

Infine da non sottovalutare è anche lo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico emesso in: