Meteo, maltempo in arrivo per Halloween, schiarite previste per la Festa di Ognissanti. Le previsioni

Che tempo farà in vista di Halloween? Piogge e temporali per l'arrivo di una nuova perturbazione atlantica tra mercoledì e giovedì.
Clima27 Ottobre 2025 - ore 11:45 - Redatto da Meteo.it
La stagione autunnale mostra il suo volto più dinamico in Italia: dopo un inizio di settimana climaticamente tranquillo è in arrivo una nuova ondata di maltempo. Scopriamo le previsioni meteo in vista del weekend di Halloween e Ognissanti.

Meteo, autunno in Italia: piogge e temporali in vista di Halloween

L'ultima settimana di ottobre 2025 prende il via con un clima relativamente tranquillo, ma tutto è destinato a cambiare nel corso dei prossimi giorni per l'arrivo di una nuova perturbazione atlantica. Tra mercoledì 29 e giovedì 30 ottobre, infatti, torna il maltempo con piogge diffuse e un clima turbolento.

Nella giornata di oggi, lunedì 27 ottobre 2025, clima stabile e soleggiato in Italia complice il rinforzo dell'alta pressione lungo il Mediterraneo. Nuvole passeggere lungo le regioni tirreniche, Sicilia e Sardegna, mentre lungo l’arco alpino, in particolare in Valle d’Aosta e Alto Adige, sono previste precipitazioni sparse e neve oltre i 1600-1800 metri. In lieve calo le temperature, in particolare al Sud e Isole complice la presenza del vento di Maestrale.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni meteo di martedì 28 ottobre 2025: cielo sereno o poco nuvoloso in gran parte del Paese. Non si escludono nuvole sparse e irregolari su Toscana, Calabria, Sicilia e Sardegna, mentre sulla Liguria in aumento le nubi basse in serata. Il clima resterà mite con temperature in aumento e valori intorno ai 20° nelle regioni tirreniche, Sud e Isole.

Mercoledì 29 ottobre 2025, invece, il tempo è destinato a cambiare nuovamente per l'arrivo di una nuova perturbazione che riporterà piogge e temporali in gran parte d'Italia.

Sarà il preludio per un giovedì 30 ottobre climaticamente movimentato, visto che la perturbazione entrerà nel vivo con fenomeni temporaleschi intensi e violenti nelle regioni del Centro-Nord e Sardegna. Al Sud, invece, temperature in crescita per la presenza del caldo vento di Scirocco.

Meteo, la tendenza meteo in vista del weekend di Halloween e Ognissanti

Che tempo farà in vista di Halloween e weekend di Ognissanti? La tendenza meteo delinea tra giovedì 30 e venerdì 31 ottobre, festa di Halloween, un clima turbolento in gran parte del Paese. Al Sud e Isole, invece, clima stabile con sole e temperature che sfioreranno anche i 25°, ma non si escludono rovesci e temporali lungo il versante tirrenico.

In vista del weekend di Ognissanti tutto potrebbe ancora cambiare, visto che le attuali proiezioni delineano il rinforzo dell'alta pressione con un clima mite e stabile. Un weekend climaticamente più tranquillo con temperature in crescita e sole, ma non ovunque. Non si escludono, infatti, nuvole sparse e nebbie, la tipica cornice autunnale, in diverse regioni. Come sempre per conferme ed aggiornamenti sull'evoluzione continuate a seguire i prossimi bollettini.

