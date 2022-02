Meteo: maltempo e vento forte in molte regioni d'Italia, ecco dove e quando

Le previsioni meteo per la giornata di lunedì 6 febbraio 2022 sono all'insegna del maltempo su molte regioni dello stivale. Una veloce (ma intensa) perturbazione di origine nord-europea raggiungerà il nostro Paese nelle prossime ore, causando un’intensificazione dei venti, con raffiche di favonio al nord e rinforzi fino a burrasca forte al centro-sud, soprattutto sulle due isole maggiori e sui settori adriatici e ionici. Alcuni comuni, come ad esempio quello di Milano e quello di Bologna, hanno diramato un'allerta meteo di colore arancione per rischio vento.

Meteo, vento forte e allerta in molte regioni

A lanciare l'allarme maltempo ci ha pensato la Protezione Civile Nazionale L'ente, d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche. L’avviso prevede dalle prime ore di lunedì 7 febbraio, venti settentrionali da forti a burrasca, con raffiche di favonio, su Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Sono anche altre le regioni coinvolte dal forte vento. Si segnala maltempo anche su Sardegna, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Allerta Meteo Arancione in Lombardia e Emilia Romagna, Gialla in Toscana

Alcuni comuni e regioni del Nord Italia in queste ore stanno pre-allertando i propri concittadini per le condizioni avverse per la giornata di lunedì.

La Regione Emilia Romagna nel suo avviso scrive: Sono previsti venti di burrasca forte (74-88 km/h) sulle aree montane di crinale centro-orientali delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Forlì Cesena e Rimini e di burrasca moderata (62-74 km/h) sulle relative aree collinari, nei territori delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini.

Cosa può causare il forte vento?

Le Regioni segnalano delle allerte meteo per venti forti per cercare di evitare il più possibile eventuali rischi legati ad incidenti come ad esempi crolli di impalcature, cartelloni, rami e alberi, prestando anche particolare attenzione alla viabilità. Inoltre potrebbero esserci delle criticità legate alla possibilità che si inneschino degli incendi nei boschi.