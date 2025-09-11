FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo, maltempo e nubifragi in buona parte d’Italia: le previsioni di metà settimana

Clima perturbato con eventi temporaleschi intensi e pericolosi in Italia. Quanto durerà?
L'Italia è nella morsa del maltempo: piogge e temporali da Nord a Sud con fenomeni intensi e pericolosi in diverse regioni. Nei prossimi giorni, in vista del secondo fine settimana di settembre, è previsto un miglioramento con il ritorno del sole.

Meteo, piogge e temporali in Italia: allagamenti e allerte

L'inizio della seconda settimana di settembre 2025 è nel segno del maltempo, in particolare nelle regioni del Centro-Nord e Sardegna dove si sono registrati eventi meteorologici intensi per via del passaggio della perturbazione n.3 di settembre. In diverse regioni, in particolare in Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige si sono registrati danni e disagi per violenti nubifragi e piogge con accumuli importanti che hanno richiesto anche l'intervento dei Vigili del Fuoco.

Dati alla mano, entro la fine della giornata di oggi sono previsti accumuli piovosi fino a 100-150 mm in diverse zone del Nord; numeri allarmanti visto che rappresentano quantità di pioggia che, più o meno, dovrebbe cadere in mezza stagione autunnale. Intanto nelle prossime ore il maltempo si allungherà anche al Sud con il caldo che andrà via via ad attenuarsi. Da giovedì 11 settembre 2025 è previsto un miglioramento generale anche se l'evoluzione per il fine settimana è ancora incerta.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di Giovedì 11 settembre 2025: è previsto un miglioramento generale anche se nelle prime ore del mattino non si escludono piogge e rovesci, anche intensi, in Campania e Calabria. In lieve rialzo le temperature al Nord e nel resto d'Italia con valori che variano dai 24° ai 30°.

La tendenza meteo del secondo weekend di settembre 2025: che tempo farà?

Da venerdì 12 settembre 2025 gli effetti della perturbazione n.3 del mese andranno ad esaurirsi complice l'allontanamento dal nostro Paese, mentre nell’area mediterranea è previsto un graduale rialzo della pressione atmosferica con il ritorno del caldo e del sole. Torna il bel tempo con temperature in aumento e valori che sfiorano anche i 30°. Al Nord, in particolare lungo i rilievi alpini centro-orientali e in Appennino, sono previsti isolati rovesci e temporali che potrebbero allungarsi anche nelle aree di pianura tra Lombardia e Veneto.

Sabato 13 settembre 2025 si delinea il rischio dell'arrivo di una nuova perturbazione al Nord-Ovest, Alpi orientali, Toscana ed Emilia Romagna. Bel tempo soleggiato nel resto del Paese con alternanza di nuvole e schiarite. Domenica 14 settembre 2025, seppur con ampi margini di incertezza, si delinea una giornata climaticamente stabile e soleggiata con un rialzo delle temperature. Per l’inizio della prossima settimana, invece, sembra delinearsi una fase di diffusa stabilità anticiclonica. Come sempre per conferme e maggiori dettagli vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.

