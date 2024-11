Meteo: maltempo a Roma, vento oltre 90 km/h lungo il litorale romano. A Ostia stabilimenti distrutti

Nel Lazio è in corso una giornata di maltempo, cosi come previsto dall'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile. Il bollettino prevede temporali e vento forte, con un'attenzione particolare rivolta alle aree appenniniche, in particolare l'Appennino di Rieti, il bacino dell'Aniene e quello del Liri. Tuttavia, il maltempo potrebbe estendersi anche ad altre zone con la possibilità di piogge e rovesci isolati.

Maltempo a Roma, forti raffiche di vento fino a 96,5 km/h lungo il litorale romano

Roma e il suo litorale sono stati colpiti da condizioni meteorologiche avverse, con raffiche di vento che hanno raggiunto i 96,5 km/h. Questa situazione ha causato disagi significativi, tra cui la caduta di alberi e danni a strutture leggere.

Le autorità locali hanno emesso un'allerta meteo, invitando la popolazione a limitare gli spostamenti non essenziali e a prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali. Si raccomanda di evitare le aree costiere e di non sostare in prossimità di alberi o strutture instabili.

I servizi di emergenza sono attualmente impegnati nella gestione delle criticità, con interventi per rimuovere gli ostacoli dalle strade e garantire la sicurezza pubblica. Si consiglia ai cittadini di seguire le indicazioni delle autorità e di rimanere aggiornati attraverso i canali ufficiali.

Albero crolla sui binari della Roma Nord, traffico ferroviario bloccato tra Vitorchiano e Soriano

Nuovi disagi sulla linea Roma Nord, interrotta tra Vitorchiano e Soriano nel Cimino a causa di un albero caduto sui binari. Si segnalano inoltre danni a una centralina elettrica, probabilmente provocati dal maltempo che ha colpito la Tuscia a partire da questa notte.

L'incidente, avvenuto questa mattina, ha causato l'interruzione del traffico ferroviario. Per i pendolari è stato attivato un servizio sostitutivo di autobus tra le stazioni di Viterbo e Vignanello, mentre i tecnici sono al lavoro per ripristinare la circolazione dei treni.

Ostia, stabilimenti Shilling, Kursaal e Nuova Pineta colpiti dal maltempo e dalle mareggiate

Il litorale di Ostia è stato colpito da una violenta mareggiata che ha causato danni significativi a diversi stabilimenti balneari storici. Le onde, alte fino a un metro e mezzo, hanno distrutto cabine e invaso le verande dei ristoranti, mettendo a rischio la stabilità delle strutture in cemento.

Tra gli stabilimenti più colpiti si segnalano lo Shilling, il Kursaal e la Nuova Pineta. In particolare, il chiosco bar dello Shilling è stato fagocitato dal mare, lasciando dietro di sé solo detriti e tavole di legno. Il Kursaal, simbolo della Dolce Vita, ha subito la distruzione di numerose cabine, ridotte a macerie dalle onde. Anche la Nuova Pineta ha riportato danni ingenti, con cabine distrutte e detriti sparsi lungo la spiaggia.

Massimo Muzzarelli, presidente di Federbalneari Roma, ha denunciato un aggravamento esponenziale del fenomeno dell'erosione costiera, esprimendo preoccupazione per la stabilità delle strutture e la sicurezza dei bagnanti.