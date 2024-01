Meteo Milano: in Lombardia cambia tutto per il weekend della Befana, pioggia e neve e brusco calo delle temperature

Dopo un inizio di anno all'insegna di clima stabile con sole e temperature miti, in Lombardia è previsto un cambio di rotta proprio nel weekend della Befana 2024. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo Milano e in Lombardia: come cambierà il tempo? Le previsioni

Sole e bel tempo in Lombardia fino venerdì 5 gennaio 2024 quando è previsto l'arrivo di una perturbazione atlantica che riporterà piogge e maltempo in buona parte della regione. Non si escludono nevicate sui settori alpini con le temperature che registreranno un brusco calo nei valori massimi. Stando a quanto comunicato da Arpa Lombardia, Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, nel weekend dell'Epifania 2024 che tutte le feste si porta via è previsto un peggioramento del clima con precipitazioni tendenti a confinarsi ad est della regione e forti venti.

Non solo per il weekend di sabato 6 e domenica 7 gennaio 2024, è previsto uno stravolgimento climatico con la Befana che porterà via il caldo e il bel tempo. La tendenza meteo è chiara: fino alla Befana clima mite e stabile, mentre tutto cambia da domenica 7 gennaio 2023 con l'arrivo di un clima freddo e tanta neve anche in montagna.

Le previsioni meteo in Lombardia nei giorni pre e post Befana

Il 2024 è iniziato all'insegna di un clima del tutto variabile in Lombardia. Giornate di sole e caldo lasceranno spazio dopo il giorno della Befana al ritorno del maltempo e delle piogge che interesseranno buona parte delle pianure lombarde. A ribasso anche le temperature dopo giornate in cui la colonnina di mercurio ha visto sfiorare picchi di oltre 6° sopra la media del periodo. L'ultima giornata di bel tempo è quella di giovedì 4 gennaio 2024 con tempo stabile ed assolato in buona parte della regione. Sole e clima mite su basse pianure occidentali, pedemontane-alte pianure, Prealpi occidentali, Orobie, Prealpi orientali e Alpi Retiche cieli.

Da venerdì 5 gennaio 2024 comincia a cambiare qualcosa in Lombardia con il passaggio di una perturbazione che segnerà il ritorno di un clima instabile e variabile con piogge e rovesci. Fenomeni temporaleschi, anche intensi, sono previsti sulle pianure occidentali, pedemontane-alte pianure, Prealpi occidentali e Prealpi orientali. Per la giornata della Befana, sabato 6 gennaio 2024, ancora maltempo con piogge diffuse anche sotto forma di rovesci. In particolare le zone colpite da questa ondata di maltempo di inizio anno sono: le pianure orientali, pedemontane-alte pianure e Prealpi orientali. Altrove cieli nuvolosi e grigi con il rischio di pioggia in serata. Da segnalare anche nevicate intense nelle prime ore del pomeriggio in attenuazione poi con l'arrivo della sera.