Meteo, le previsioni: tregua da caldo e afa, arrivano i temporali: ecco quando

Il caldo intenso ha le ore contate. Le previsioni meteo segnalano l'indebolimento dell'Anticiclone per l'arrivo di una perturbazione piuttosto intensa da domenica che potrà creare anche numerosi disagi per via di nubifragi, grandine e vento forte

Clima 16 Agosto 2024 - ore 16:38 Redatto da Meteo.it