Meteo, le previsioni di martedì 21 aprile in Italia: piogge al Nord, sole al Sud

Una settimana nel segno della instabilità in Italia con un clima variabile da Nord a Sud. Torna il maltempo in gran parte del Paese con un deciso calo delle temperature sulle regioni settentrionali, sole e clima mite al Sud. Le previsioni meteo.

Meteo, Italia divisa in due: che tempo farà?

Il passaggio della perturbazione n.3 di aprile ha riportato un clima instabile e variabile in Italia con piogge e temporali in diverse regioni tra oggi, lunedì 20 aprile, e domani, martedì 21 aprile. Dal punto di vista termico si delinea anche un diffuso calo delle temperature ma entro metà settimana i valori torneranno nella norma.

Dati alla mano nei prossimi giorni tra mercoledì 22 e giovedì 23 aprile clima instabile anche al Sud, mentre in vista del weekend è prevista la rimonta dell'alta pressione con l'avvio di un clima stabile e soleggiato con un aumento delle temperature.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, lunedì 20 aprile 2026: bel tempo nelle prime ore del mattino su Alpi Centrali e Orientali, al Sud e nelle Isole, nuvole altrove. Non si escludono piogge e temporali isolati su Emilia Romagna, Alta Toscana, Umbria e Marche, mentre dal pomeriggio bel tempo con sole in Calabria, Sicilia e Sardegna.

Il maltempo si farà sentire anche lungo le Alpi, sulla Liguria, Appennino Settentrionale, zone interne del Centro, coste centrali adriatiche, Puglia, Basilicata e Appennino Campano. Dal punto di vista termico temperature in calo tra Centro-Nord e Sardegna, mentre al Sud valori per lo più compresi tra 18-25°.

Nella giornata di martedì 21 aprile 2026 bel tempo soleggiato sulle regioni del Sud e delle Isole, mentre schiarite sparsi lungo le coste tirreniche, sull’alto Adriatico e sulle Alpi settentrionali.

Nel resto del Paese nuvole e piogge su Prealpi e vicine pianure, ma anche su Piemonte occidentale, Appennino settentrionale, Emilia Romagna e zone interne e adriatiche del Centro-Sud. Temperature ancora in calo al Centro-Nord, mentre in crescita al Sud e nelle Isole.

Meteo, la tendenza della settimana: sole o piogge?

Clima instabile sulle regioni del Nord Italia almeno fino a mercoledì 22 aprile 2026, mentre al Sud il maltempo è previsto da giovedì 23 aprile con l'arrivo anche di una massa d'aria fredda che farà calare di poco le temperature. Successivamente è prevista la rimonta dell'alta pressione con una crescita delle temperature lungo tutto lo stivale.

Mercoledì 22 aprile 2026 clima instabile con il rischio di piogge e temporali su Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Lucania e nord della Calabria. Al Nord ancora nuvole con piogge in esaurimento per lo più concentrate a ridosso delle fasce prealpine e nel nord ed ovest del Piemonte. Non si escludono temporali anche sulla Sardegna nelle prime ore del pomeriggio. Sole e tempo soleggiato su Calabria e Sicilia. Temperature in lieve calo.

Nella giornata di giovedì 23 aprile 2026 schiarite diffuse su Sardegna, regioni del Centro, Puglia e Campania. Nuvole, invece, a ridosso dell’Appennino meridionale e soprattutto tra la Calabria meridionale e la Sicilia centro-orientale dove non si esclude il rischio di isolati rovesci e temporali. In calo le temperature anche per la presenza di forti venti.

Le proiezioni meteo in vista del weekend delineano la rimonta dell'alta pressione con il ritorno di un clima mite. Naturalmente per conferme ed aggiornamenti vi inviamo a seguire i prossimi bollettini meteo.