Meteo ferragosto 2024: le previsioni fino al weekend nel dettaglio

Le previsioni meteo per ferragosto 2024, fino al weekend, ci preannunciano che il caldo intenso e l'afa continueranno ad essere protagonisti su gran parte dell'Italia almeno fino a quando, proprio tra sabato e domenica, i temporali porteranno ad un calo delle temperature. Ecco tutti i dettagli.

Meteo: le previsioni da ferragosto al weekend

Sole, caldo intenso e afa opprimente. Questo dicono le previsioni meteo fino a ferragosto e nei giorni successivi. L’Italia sta vivendo il clou di questa sesta ondata di calore che però ci accompagnerà poco oltre il Ferragosto. Ebbene sì nel weekend successivo al 15 agosto vedremo qualche cambiamento e l'aria diventerà finalmente più respirabile.

Come dicevamo siamo nella morsa dell’anticiclone africano, che in questo inizio di settimana si è spinto ben oltre la regione alpina, dove sta facendo registrare temperature eccezionalmente elevate. In molte città italiane si stanno registrando i valori più elevati dell’estate. Un esempio? Si sono raggiunti i 36 °C a Milano, i 41 °C a Firenze e i 38 °C a Napoli.

Nei prossimi giorni il clima continuerà ad essere rovente. Sarà un Ferragosto in cui in diverse zone d'Italia si avvertirà un certo disagio per colpa del caldo umido che non darà tregua neppure di notte, con temperature all’alba spesso non inferiori ai 24-25 gradi nei principali centri urbani. Insomma siamo di fronte alla conferma della drammatica tropicalizzazione del clima italiano.

Le cose cambieranno nel weekend grazie all’intervento di due perturbazioni: dapprima la n.3 del mese, che lambirà le regioni più occidentali tra giovedì e venerdì. Successivamente sarà la volta della n.4, che proprio tra sabato pomeriggio e domenica, poiché associata ad una fase temporalesca anche intensa, ad essere capace di smorzare l’onda africana a partire dal Centro-Nord e dalla Sardegna.

I dettagli per le varie giornate



Mercoledì 14 agosto il tempo sarà in prevalenza soleggiato. Insomma sull'Italia il clima continuerà ad essere molto caldo e afoso, particolarmente al Nord. Dalla fine della mattina e nel corso del pomeriggio nuvolosità cumuliforme in sviluppo attorno ai rilievi, associata a isolati temporali di calore.

Giovedì 15 agosto il tempo sarà inizialmente soleggiato su quasi tutte le regioni italiane. Nel corso della giornata maggiore variabilità al Centro-Nord e sulla Sardegna, con un cielo tra il poco nuvoloso e l’irregolarmente nuvoloso e caldo afoso intenso. Tra la fine della mattinata e il pomeriggio sviluppo di rovesci o isolati temporali su: Sardegna, Liguria, Piemonte occidentale, Appennino centro-settentrionale, con occasionali sconfinamenti verso la pianura emiliana. Avremo una prima lieve attenuazione del caldo al Nordovest e Sardegna.

Venerdì 16 agosto ancora tempo soleggiato sulla maggior parte del Paese e molto caldo soprattutto in Sicilia e al Sud. Possibili temporali isolati fin dal mattino sulla Sardegna, nel pomeriggio aumenta il rischio di temporali sparsi sulle Alpi occidentali, nell’entroterra ligure e sull’Appenino emiliano.

Sabato 17 agosto, salvo aggiornamenti nelle prossime previsioni, saranno possibili dei temporali al mattino sulla Sardegna e sulla Toscana centro-occidentale. Nel corso della giornata una perturbazione proveniente dall’Europa centrale raggiungerà le Alpi accompagnata da rovesci sparsi e qualche temporale. A fine giornata possibili temporali anche sulle aree pedemontane del Piemonte e della Lombardia.