Meteo Italia tra caldo e temporali. Poi prima tregua dall'afa record

Ci si avvia all'ultimo weekend di maggio con un'Italia climaticamente divisa in due tra caldo e pioggia. Poi domenica, dopo altri due giorni di gran caldo ovunque, arriva per tutti una tregua dall'afa record.

Meteo Italia: in arrivo correnti più perturbate e fredde

Con la perturbazione n.7 di maggio nel nostro Paese si vive una situazione climatica instabile in particolare in Sardegna. Nel resto del Paese, invece, è prevista una pressione atmosferica alta con conseguente ritorno di caldo e sole. Attenzione: si tratta di una situazione passeggera visto che nel fine settimana, sabato 28 e domenica 29 maggio, è previsto l'arrivo di un vortice d'aria fredda in arrivo dal Nord Europa che farà abbassare le temperature lungo tutto lo stivale. Non solo, il passaggio di correnti fredde e perturbate sarà accompagnato da rovesci e temporali che interesseranno prima le regioni del nord e poi quelle del centro-sud.

La giornata di venerdì 27 maggio sarà così per lo più soleggiata con il passaggio di un po' di nuvolosità. Non mancheranno rovesci isolati in Sardegna, ma anche dalle prime ore del pomeriggio lungo i settori alpini e l’Appennino centro-settentrionale. In aumento le temperature, in particolare al nord con la città di Milano che sfiorerà i 30°C, ma anche in Toscana, Lazio e Sicilia. Temperature in calo in Sicilia, ma anche nelle regioni del centro con massime tra 26-32°C.

Come sarà il meteo nel weekend 28-29 maggio?

Ma come sarà il clima nell'ultimo fine settimana di maggio? Per la giornata di sabato 28 maggio è previsto un peggioramento del tempo con il ritorno di pioggia e temporali in Lombardia, Piemonte, Liguria e nord della Toscana. Non solo, nubi e possibili rovesci in arrivo anche in Sicilia e in buona parte del centro sud con fenomeni anche forti nelle zone montuose. Entro domenica è prevista la fine del gran caldo con un abbassamento delle temperature.