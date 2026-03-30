Meteo Italia, forti venti e burrasca tra fine di marzo e inizio aprile con rischio mareggiate

Tra la fine di marzo e l'inizio di aprile 2026 è in arrivo un nuovo vortice depressionario sull'Italia accompagnata da una massa d'aria fredda di origine polare e forti venti di burrasca.

Meteo, correnti fredde e venti di burrasca sull'Italia

Una nuova ondata di maltempo in Italia complice l'arrivo della perturbazione n.11 di marzo diretta in particolare sulle del Centro-Sud. Il sistema perturbato sarà seguito dall'arrivo di correnti d'aria fredda di origine polare e dalla presenza di fortissimi venti di burrasca sui mari.

Il vento sarà l'indiscusso protagonista nella fine del mese di marzo e l'inizio di aprile complice la presenza di un intenso vortice depressionario che tra martedì 31 marzo e giovedì 2 aprile insisterà sulla nostra Penisola.

In particolare si segnalano venti di Foehn nelle zone alpine e vicine pianure, mentre venti di Maestrale in deciso rinforzo in Sardegna. La giornata di martedì 31 marzo, ultimo giorno del mese, vede una Italia divisa: al Nord-Ovest bel tempo, mentre nuvole sul resto del Paese.

Nevicate sulle zone appenniniche oltre 900-1200 metri, ma è ancora il vento il protagonista con fortissime raffiche lungo tutto lo stivale. In particolare sono previsti: forti venti da intensità di burrasca sui mari che divengono molto mossi o agitati.

Meteo, la tendenza dell'inizio di aprile 2026

Nel periodo delle festività di Pasqua 2026 le previsioni meteo delineano il transito di una nuova fase perturbata in particolare sulle regioni del Centro-Sud con la presenza di fortissime raffiche di vento e mari agitati con il conseguente rischio di mareggiate e un abbassamento delle temperature.

Mercoledì 1 aprile 2026 maltempo diffuso su Abruzzo, Molise, Sud e Sicilia con il rischio di fenomeni intensi e abbondanti tra Lucania, Puglia meridionale e il nord dell’isola. Anche la neve torna ad imbiancare fino ai 700-900 metri sull’Appennino centrale e ai 900-1300 su quello meridionale. Forti venti da Nord-Nordest su alto Adriatico, Liguria e al Centro-Sud con locali raffiche fino a burrascose, localmente anche tempestose in Sardegna.

Anche giovedì 2 aprile 2026 si delinea un primo miglioramento con piogge in esaurimento in Abruzzo e Molise e schiarite al Nord e Toscana. Ancora forte vento lungo tutto il versante meridionale, ma entro fine giornata dovrebbero cominciare ad attenuarsi.