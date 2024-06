Meteo Italia, temperature in aumento: ecco tutti i dettagli

Questa settimana sarà caratterizzata da un clima tipicamente estivo, con l'espansione dell'alta pressione africana verso il Mediterraneo e l'Italia. Ci aspettano dunque giornate prevalentemente stabili e soleggiate, con limitate instabilità confinate alle zone alpine. Nel frattempo, le temperature continueranno ad aumentare sotto l'effetto dell'aria subtropicale in risalita, innescando un'ondata di calore intensa nel Centro-Sud e, in misura minore, anche in Emilia Romagna. In queste aree, i termometri potranno superare i 35 gradi, arrivando fino a 40 gradi, e, in alcune località interne del Sud e delle Isole, persino oltre, specialmente nella seconda metà della settimana, quando il promontorio anticiclonico dominerà efficacemente la penisola.

Meteo, temperature in aumento in Italia, clima tipicamente estivo

Per quanto riguarda la giornata di lunedì 17 giugno, nubi sparse previste sulle Alpi, nelle adiacenti pianure del Nord-Ovest e sulla Liguria di Ponente, con la possibilità di brevi piogge o rovesci pomeridiani lungo l'arco alpino. Il resto d'Italia godrà di tempo stabile e soleggiato, con nuvolosità residua al Sud che si attenuerà rapidamente. Un rialzo delle temperature massime è atteso al Nord e in Sardegna, rimanendo pressoché stabili nelle altre aree: i valori oscilleranno tra 25 e 31 gradi, con punte superiori al Sud e sulle isole. Venti deboli a regime di brezza, con rinforzi orientali nel Canale di Sardegna.

Per la giornata di martedì 18 giugno il meteo sarà prevalentemente soleggiato su quasi tutto il territorio nazionale, eccetto per alcune nuvole lungo l'arco alpino e nella pianura piemontese; non si escludono precipitazioni isolate nel pomeriggio sull'alto Piemonte. Un generale aumento delle temperature porterà a un clima decisamente più caldo, con temperature massime tra 28 e 34 gradi, e picchi di 35-37 gradi al Sud e in Sicilia, raggiungendo i 38-40 gradi nell'ovest della Sardegna a causa dei venti moderati di Scirocco. La ventilazione sarà più debole nel resto del paese.

Tendenza per i giorni successivi

L'Italia affronterà un'intensa ondata di calore, la seconda della stagione per il Sud, mentre il Nord sperimenterà le prime temperature oltre i 30 gradi dell'estate 2024. Il Nord-Ovest rimarrà marginalmente influenzato dal nucleo di aria più calda, con temperature vicine alla norma in Piemonte e Valle d'Aosta, evitando i picchi estremi del resto del paese.

L'apice del calore è previsto per la metà della settimana, quando l'anticiclone africano sarà esteso verso i Balcani e l'Europa orientale. Tra giovedì e venerdì, si supereranno diffusamente i 30 gradi quasi ovunque, con valori che toccheranno i 35 gradi nel Nord-Est e Centro-Sud, e punte di 37-38 gradi in basso Veneto ed Emilia Romagna, e di 39-40 gradi nelle aree interne delle regioni peninsulari e delle isole maggiori.