Meteo Italia: stop al caldo africano, da giovedì 2 luglio temperature in calo fino a 9°C. Le previsioni

L'inizio del mese di luglio 2026 segna la fine della seconda intensa ondata di calore della stagione. Il transito della prima perturbazione del mese riporta piogge e temporali dapprima al Nord Italia e poi al Centro-Sud con un drastico calo anche delle temperature.

Meteo, cambia tutto: dopo il caldo torna il maltempo

Stop al caldo africano delle ultime settimane che ha fatto registrare temperature record in tutta Italia e gran parte dell'Europa con disagi e criticità. Da oggi, mercoledì 1 luglio 2026, arriva la prima perturbazione atlantica del mese dapprima sulle regioni del Nord con fenomeni temporaleschi intensi e violenti con il rischio di grandinate. Tra giovedì e venerdì, invece, gli effetti della perturbazione proseguiranno fino alle regioni del Centro-Sud con una pericolosa fase di maltempo. Non si esclude il rischio di fenomeni intensi con grandinate e forti raffiche di vento.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, mercoledì 1 luglio 2026: sin dalle prime ore del mattino piogge e temporali sulle Alpi più settentrionali con clima instabile e variabile anche su Calabria e zone interne della Sicilia. Dal pomeriggio rovesci anche sulle regioni del Nord dove sono previsti fenomeni temporaleschi intensi e violenti con il rischio di locali nubifragi, violente grandinate e raffiche di vento molto forti. Con il passare delle ore il maltempo si farà sentire anche sulle aree del Golfo di Taranto, coste della Calabria, Triveneto, Emilia, alta Toscana. Le temperature massime in calo al Nord e in parte del Sud.

Giovedì 2 luglio 2026 tempo sereno al Nord-Ovest e in Alto Adige, mentre piogge e temporali in Emilia Romagna, regioni del Centro, Campania, Emilia Romagna e Marche. Non si esclude qualche rovescio anche nel nord della Sardegna, mentre dal pomeriggio è previsto un deciso peggioramento su tutto il Centro-Sud, mentre rasserenamenti al Nord. Dal punto di vista termico, temperature minime in calo tranne al Sud così come le massime su valori più in linea con il periodo.

Meteo, che tempo farà nel weekend in Italia?

La tendenza meteo dei prossimi giorni delinea un clima instabile e variabile lungo tutto lo stivale per gli effetti della prima perturbazione del mese di luglio. Tra giovedì 2 e venerdì 3 luglio 2026, infatti, piogge e temporali su gran parte delle regioni del Centro-Sud con temperature in deciso calo. Intanto sulle regioni del Centro-Nord e Sardegna si delinea l'arrivo dell'Anticiclone delle Azzorre che riporterà clima stabile e soleggiato con temperature in salita. Durante il primo weekend di luglio 2026, infatti, l'alta pressione tornerà ad affacciarsi sul nostro Paese favorendo un clima stabile e soleggiato.

Venerdì 3 luglio 2026 bel tempo soleggiato sulle regioni del Centro-Nord e Sardegna, mentre clima instabile con il rischio di piogge su basso Lazio e Sardegna e nelle restanti regioni. In calo le temperature massime al Sud e Sicilia, mentre in rialzo nel resto del Paese con valori compresi tra i 28-33°C.

Nella giornata di sabato 4 luglio 2026 clima stabile e soleggiato da Nord a Sud con il rischio di annuvolamenti solo sulle zone di montagne, ma con scarso rischio di piogge. Non si escludono rovesci isolati sui rilievi della Calabria meridionale e della Sicilia orientale. Stabili le temperature o in lieve aumento con picchi massimi tra i 32-34°. Anche domenica 5 luglio 2026 una giornata climaticamente stabile e soleggiata in tutto il Paese.