Meteo Italia, sorpresa gelida: torna l’inverno con neve, freddo e piogge. Le previsioni del tempo

L’Italia si prepara a un’improvvisa svolta meteo: dopo giorni più stabili, una nuova fase di freddo intenso riporta condizioni pienamente invernali su gran parte del Paese. Le previsioni meteo indicano infatti l’arrivo di un fronte freddo di origine nord atlantica che porterà piogge, vento forte e neve fino a bassa quota, con un deciso calo delle temperature.

Meteo Italia: arriva il freddo e cambia tutto

Secondo le ultime previsioni del tempo, il passaggio della perturbazione nr. 9 di marzo 2026 segna l’inizio di una fase caratterizzata da maltempo diffuso e freddo intenso. L’alta pressione lascia spazio a correnti nordoccidentali che favoriscono l’ingresso di aria gelida.

Il peggioramento interesserà inizialmente il Nord, per poi spostarsi rapidamente verso il Centro-Sud, con fenomeni più intensi sulle regioni adriatiche e meridionali. Il quadro meteo sarà dominato da venti forti e temperature in netto calo, con condizioni tipicamente invernali.

Freddo e neve in Italia: le zone più colpite

Il ritorno del freddo sarà accompagnato da nevicate anche a quote relativamente basse per il periodo. Le previsioni meteo evidenziano:

neve fino a 400-600 metri sull’Appennino

quota neve in ulteriore calo fino a 300-400 metri al Centro

fiocchi tra 600 e 1000 metri al Sud e sulle Isole

A rendere la situazione più complessa sarà anche la formazione di un vortice ciclonico sull’Adriatico, responsabile di precipitazioni persistenti soprattutto al Centro-Sud.

Previsioni meteo giovedì, 26 marzo: maltempo e vento forte

Le previsioni del tempo per giovedì indicano condizioni molto variabili. Il Nord-Ovest vedrà più sole, mentre altrove domineranno le nuvole. Piogge diffuse interesseranno Emilia Romagna, regioni centrali, Campania e Calabria tirrenica, con neve sui rilievi appenninici. Nel corso della giornata il maltempo si concentrerà sempre più al Centro-Sud, con temporali anche intensi tra Abruzzo e basso Tirreno.

Il protagonista sarà però il freddo, accompagnato da venti fortissimi:

raffiche fino a 80-100 km/h

mari molto mossi o agitati

rischio mareggiate soprattutto sulla Sardegna

Le temperature massime subiranno un calo sensibile, portandosi ben al di sotto della media stagionale.

Previsioni meteo venerdì, 27 marzo: gelo e rischio gelate

La giornata di venerdì sarà ancora dominata dal freddo e dal maltempo. Le previsioni meteo confermano:

precipitazioni diffuse su Centro-Sud e Sicilia

rovesci e temporali localmente intensi

neve a quote collinari su molte aree interne

Le temperature minime continueranno a scendere, con il rischio di gelate tardive, mentre i venti di Tramontana e Maestrale soffieranno forti su tutta la Penisola. Al Nord-Ovest il tempo tenderà invece a migliorare, con ampie schiarite.

Meteo weekend (28-29 marzo): quando torna il sole

Nel fine settimana, secondo le previsioni del tempo, il vortice freddo si sposterà verso i Balcani, favorendo un graduale miglioramento. Sabato saranno ancora possibili piogge residue su Abruzzo, Molise, Puglia e parte del Sud, ma con fenomeni in attenuazione nel corso della giornata. Le temperature inizieranno a risalire, soprattutto al Centro-Nord. Domenica il meteo in Italia tornerà per lo più stabile e soleggiato, con un clima più mite e condizioni in miglioramento quasi ovunque.

Tendenza meteo: nuova fase più mite, ma attenzione

Le previsioni meteo a medio termine indicano un avvio di settimana più stabile, con temperature meno rigide grazie all’arrivo di masse d’aria meno fredde.