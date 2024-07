Meteo, Italia sempre più bollente per caldo e afa, ma nel weekend arriva il cambiamento: le previsioni

Prosegue l'intensa ondata di calore in Italia per la presenza costante dell'anticiclone nordafricano che non molla la presa. Caldo ed afa lungo tutto lo stivale con temperature bollenti tali da spingere il Ministero della Salute a diramare continui bollettini di allerta caldo per ondate di calore. Cosa cambia nel weekend?

Meteo, fino a quando durerà l'ondata di calore?

L'Italia da settimane si trova nella morsa dell'anticiclone nordafricano che continua a dominare il Mediterraneo favorendo un clima estivo e soleggiato con temperature sempre più roventi e da bollino rosso. Le temperature massime sono in continua crescita con valori di stampo estivo e in alcune zone di gran lunga superiori alla media del periodo con picchi che superano i 40°. Tutto è destinato a cambiare con l'arrivo del weekend segnato dal ritorno di una breve ondata di maltempo per gli effetti di una perturbazione atlantica che si farà debolmente sentire in alcune regioni.

Nella giornata di venerdì 19 luglio, infatti, le previsioni meteo delineano l'arrivo di isolati e brevi temporali di calore nel settore alpino e su quello prealpino centro-orientale e sull’Appennino tosco-emiliano, mentre nel resto del Paese persiste il grande caldo con temperature che sfiorano i 36° al Nord e i 40-42° al Centro-Sud. Il caldo resta ancora protagonista non solo durante le ore diurne, ma anche la notte con i valori che non scendono al di sotto dei 20°, mentre la colonnina in alcuni centri cittadini sfiora i 25° con il fenomeno delle notti tropicali.

Piogge e maltempo al Nord Italia? Le previsioni meteo del fine settimana

Tutto cambia da sabato 20 luglio 2024 quando gli effetti di una perturbazione atlantica in transito sull’Europa centrale lambiranno anche l'Italia e in particolare le regioni del Nord. Piogge e rovesci sul Friuli Venezia Giulia, ma anche sulle Alpi orientali e brevi temporali isolati sull’Appennino marchigiano e abruzzese. Il maltempo contribuirà a fare attenuare il grande caldo degli ultimi giorni nelle regioni di Nord-Est e anche in alcune del Centro-Sud.

Anche nella giornata di domenica 21 luglio le previsioni meteo delineano il passaggio di una perturbazione atlantica nelle regioni del Nord con il ritorno di rovesci e temporali che andranno così a smorzare l'afa degli ultimi giorni. Naturalmente si tratta di una previsione che va valutata solo nei prossimi giorni. Il caldo, invece, continuerà a farsi sentire al Sud ed Isole.