Meteo, allerta caldo da bollino rosso su 14 città e arancione su 4: l’avviso del Ministero della Salute per il 18 luglio

Nuovo bollettino di ondate di calore diramato dal Ministero della Salute per giovedì 18 luglio 2024. Caldo ed afa da Nord a Sud con diverse città da bollino rosso, livello massimo di allerta calda, e alcune da bollino arancione. Scopriamo tutte le città più calde di giovedì 18 luglio 2024.

Meteo, scatta l'allerta caldo da bollino rosso il 18 luglio in 14 città

Il Ministero della Salute ha emesso per mercoledì 17 luglio 2024 un nuovo bollettino di ondate di calore in diverse città italiane. L'intensa ondata di calore delle ultime settimane si prepara a raggiungere il picco nel terzo di weekend di luglio con le temperature che superano i 33° al Nord e infrangono i 40-42° al Centro-Sud e Isole. In vista di questa ondata di calore, il Ministero della Salute ha emesso un nuovo stato di allerta meteo caldo in 14 città italiane dove scatta il bollino rosso, il livello massimo di allerta.

Il bollino rosso, corrispondente al livello 3 di allerta caldo, indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Ecco le 14 città da bollino rosso per il grande caldo:

Ancona, Bologna, Bolzano, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo.

Il caldo afoso e rovente si farà sentire non solo nelle 13 città da bollino rosso, ma anche in 4 città contrassegnate dal bollino arancione. Con il bollino arancione si indica il livello 2 di allerta caldo che corrisponde temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione particolarmente suscettibili. Ecco le città dove scatta il bollino arancione nella giornata di giovedì 18 luglio 2024:

Brescia, Catania, Bari e Verona.

Non dimentichiamo il decalogo diramato dal Ministero della Salute da consultare per affrontare al meglio le ondate di calore durante la stagione estiva.