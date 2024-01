Meteo Italia, le previsioni del weekend: clima più stabile dopo il freddo da Nord a Sud

Un fine settimana decisamente dal clima stabile e soleggiato in Italia. Dopo giorni di freddo e gelo con temperature al di sotto della media del periodo e di stampo tipicamente invernale, il nostro paese si troverà a vivere una condizione climatica favorevole con il ripristino di condizioni stabili ed asciutte. Ecco le previsioni meteo.

Meteo, le previsioni del weekend: bel tempo e sole in Italia

Il Sud Italia deve ancora fare i conti con le ultime piogge legate al passaggio della perturbazione n.3 di gennaio che, nelle prossime ore, lascerà definitivamente l'Italia. Il weekend si preannuncia climaticamente migliore con condizioni meteo stabili. Sole e bel tempo da Nord a Sud a partire da sabato 13 gennaio 2024. Nella giornata di venerdì 12 gennaio 2024, infatti, ultime piogge nelle regioni del Sud, in particolare Sicilia e Calabria, con la presenza di neve anche a quota medio-alta. La parte finale della settimana sarà decisamente migliore con il ritorno del bel tempo e un leggero rialzo delle temperature che, negli ultimi giorni, hanno fatto registrare valori invernali anche sotto lo zero.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni meteo. La giornata di venerdì 12 gennaio 2024 è trascorsa con cielo sereno o poco nuvoloso nelle regioni del Nord dove non sono mancati banchi di nebbia in pianura nelle ore più fredde. Bel tempo anche nelle regioni del Centro ad eccezione del Molise e del Lazio, mentre piogge e rovesci nell'estremo Sud e Isole. Clima di stampo invernale lungo tutto lo stivale con le temperature nella media del periodo e in alcune zone anche con valori al di sotto. Per sabato 13 gennaio 2024 è previsto cielo in prevalenza sereno nelle regioni del Centro-Nord con nebbie in Pianura Padana e qualche locale annuvolamento al Sud, Sicilia e Sardegna. In calo le temperature un po' ovunque, mentre un leggero aumento si registra nel settore alpino.

Che tempo farà la prossima settimana? Le previsioni

Anche la giornata di domenica 14 gennaio 2023 sarà interessata da nuvole in aumento in buona parte del Paese. Non si esclude il rischio di qualche debole ed isolata pioggia tra la Liguria di Levante e le regioni tirreniche complice l'avvicinarsi di una nuova perturbazione di origine atlantica. In aumento anche i venti con le temperature che resteranno su valori stazionari e ancora di stampo invernale. Tra la notte di domenica 14 e lunedì 15 gennaio è previsto il passaggio di un sistema perturbato diretto verso le regioni del Centro-Sud colpite da nuove piogge e temporali. In Appennino torna anche la neve a quote medio-alte al di sopra dei 1.400-1.700 metri.

Da martedì 16 gennaio 2024 la perturbazione n.4 di gennaio dovrebbe lasciare il nostro paese diretta verso la Grecia e i Balcani. Gli ultimi effetti si faranno ancora sentire nelle regioni del Centro-Sud con qualche pioggia. L'inizio della prossima settimana vedrà l'Italia al di fuori della massa d'aria fredda confinata nei settori più settentrionali dell’Europa. Di conseguenza non ci saranno nuove ondate di aria fredda con le temperature che resteranno stabili con un possibile aumento dei valori da mercoledì in poi.