Meteo Italia, le previsioni: piogge e grandine al Nord, caldo anomalo al Sud

L'autunno si fa sempre più vicino, ma persiste un clima estivo in buona parte dell'Italia. La settimana che segna il passaggio dalla stagione estiva a quella autunnale vede il nostro paese climaticamente diviso in due. Nelle regioni del Nord maltempo con rovesci e il rischio di grandinate, mentre al Sud persiste caldo anomalo. Ecco le previsioni dei prossimi giorni.

Meteo Italia, temporali al Nord e temperature di 38° al Sud

L'estate non è ancora terminata al Sud dove nella giornata di ieri, domenica 17 settembre, la colonnina di mercurio ha registrato 38,2° in Sardegna. Un nuovo record di un 2023 anomalo dal punto di vista del caldo e del clima! Nella settimana che segna l'arrivo dell'equinozio d'autunno, previsto alle ore 8.49 di sabato 23 settembre, l'Italia è climaticamente divisa in due. Nelle regioni del Nord, infatti, una nuova ondata di maltempo ha fatto scattare l'allerta meteo arancione e gialla in Lombardia per il rischio di nubifragi e fenomeni temporaleschi. La situazione dovrebbe migliorare tra martedì 19 e mercoledì 20 settembre, con una fase di tempo più stabile.

Al Sud, invece, persiste un clima anomalo con caldo e temperature ben al di sopra della norma. Nei prossimi giorni, tra giovedì 21 e venerdì 22 settembre, è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione che si farà sentire molto di più rispetto alla precedente riportando quasi ovunque maltempo e temporali. Possibile verso fine settimana un più deciso cambio di stagione, anche se al Sud le temperature dovrebbero rimanere ancora alte intorno ai 22° e picchi fino a 35°.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di martedì 19 settembre: tempo in miglioramento al Nord-Ovest con schiarite e il ritorno del bel tempo. Nelle prime ore del pomeriggio il tempo migliora anche in Sardegna, mentre nel resto del paese si registrano annuvolamenti con il rischio di piogge e rovesci nelle regioni di Nord-Est, ma anche nelle zone interne e appenniniche del Centro. In calo le temperature massime al Nordest, al Centro e sulla Sardegna, ancora tanto caldo al Sud e Sicilia. Venti: si disporranno dai quadranti occidentali sui mari di ponente e tenderanno a rinforzare tra Tirreno centrale, Sardegna, Corsica e Liguria.

Le previsioni e la tendenza meteo della settimana dell'equinozio d'autunno

L'autunno è davvero alle porte? Le previsioni meteo per la giornata di mercoledì 20 settembre delineano un tempo stabile in buona parte d'Italia ad eccezione del Nord-Ovest e Sardegna dove sono previsti annuvolamenti con il rischio di piogge e temporali su Piemonte, Val d’Aosta, Lombardia, Liguria di ponente e entro sera in Sardegna. Ancora alte le temperature con valori oltre la norma climatica e punte di 35° in Sicilia.

Da giovedì 21 settembre è previsto un peggioramento per il passaggio della perturbazione n.5 di settembre che colpirà dapprima il Nord-Ovest per poi estendersi al resto del Centro-Nord. A rischio anche la Campania e la Puglia, anche se temporali e rovesci sono previsti tra alto Piemonte, Lombardia e Triveneto e tra Levante ligure, Toscana e Lazio. In leggero calo le temperature anche se al Sud saranno sempre intorno ai 30°. Le previsioni per la parte finale della settimana sono all'insegna dell'arrivo su buona parte del paese di una marcata onda depressionaria associata ad aria più fresca che farà abbassare le temperature.