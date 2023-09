Maltempo a Milano: attesi violenti temporali e forti raffiche di vento. Scatta l'allerta meteo

Una nuova ondata di maltempo è in arrivo a Milano. Dalle ore 12 di lunedì 18 settembre è stata diramata dalla Protezione Civile una nuova allerta arancione e gialla nella capitale della moda per rischio piogge, temporali ed idrogeologico.

Milano, meteo: torna il maltempo e scatta l'allerta per nubifragi e temporali

Si preannuncia un inizio di settimana all'insegna del maltempo in diverse regioni del Nord e in particolare in Lombardia. Per la giornata di lunedì 18 settembre 2023 scatta l'allerta meteo arancione e gialla in diverse zone della Lombardia e in particolare a Milano dove sono previsti rovesci e temporali intensi con il rischio di nubifragi. Il livello di rischio è di due su quattro stando a quanto comunicato dal Dipartimento della Protezione Civile. Anche il comune di Milano ha informato i cittadini dell'arrivo di una forte ondata di maltempo con una nota diramata: "il centro operativo comunale della protezione civile sarà attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città".

Non solo, il comune, per effetto dell'ordinanza emanata dopo il nubifragio dello scorso 25 luglio che ha causato alberi divelti in tutti i quartieri, strade inagibili, tetti scoperchiati, auto schiacciate dai tronchi, scuole inagibili con danni di circa 60 milioni di euro per la città di Milano, ha comunicato: "durante le allerte meteo è vietata la frequentazione dei grandi parchi in cui sono ancora in corso le verifiche per la stabilità delle alberature e vige il divieto di stazionamento nei pressi di alberi e piante con segni di danneggiamento".

📆 Lunedì #18settembre

🔔🟠 #allertaARANCIONE per rischio temporali su settori della Lombardia

🔔🟡 #allertaGIALLA in quattro regioni

⛈ Temporali in arrivo su Piemonte, Lombardia e Liguria. Leggi l'avviso meteo del #17settembre 👉 https://t.co/EDh3qu3jJj#protezionecivile pic.twitter.com/gq5NLf4Rdg — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) September 17, 2023

Maltempo a Milano, la città colpita da piogge e rovesci

Temporali e rovesci in arrivo a Milano e provincia. Il Comune di Milano in una lunga nota diramata, visto lo stato di allerta meteo arancione e gialla comunicato per la giornata di lunedì 18 settembre 2023, ha richiesto ai cittadini di non recarsi nei parchi pubblici, di non sostare sotto gli alberi e le impalcature dei cantieri, dehors e tende. Non solo, è consigliato anche di mettere in sicurezza oggetti e vasi sui balconi e tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento.

Le previsioni meteo, infatti, non sono delle migliori visto che sono previste piogge a carattere di rovescio con fenomeni temporaleschi intensi nelle zone di Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine e Lario e Prealpi Occidentali e sulla parte settentrionale del nodo Idraulico di Milano. La situazione potrebbe peggiorare nel primo pomeriggio con un 'intensificazione della ventilazione dai quadranti meridionali sui settori alpini e sulla bassa pianura occidentale e Appennino, con valori medi areali tra 30 e 40 km/h. Il bollettino diramato dal Dipartimento della Protezione Civile della Lombardia ha sottolineato che l'instabilità climatica è causata dalla presenza di "correnti umide meridionali e masse di aria più fresche".