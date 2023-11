Meteo Italia, le previsioni del primo fine settimana di novembre 2023. Che tempo farà?

Un'intensa perturbazione sta interessando buona parte d'Italia nei primi giorni di novembre 2023. Piogge e rovesci lungo tutto lo stivale con la Protezione Civile che ha diramato un triplice stato di allerta meteo rossa, arancione e gialla in diverse regioni. Ma che tempo farà il primo weekend di novembre?

Meteo, novembre all'insegna delle tempeste in Italia

Una potente perturbazione sta avanzando sull'Italia portando piogge e temporali con il rischio di nubifragi in diverse zone del paese. Il passaggio delle prime due perturbazioni del mese hanno segnato l'arrivo di una intensa ondata di maltempo con piogge diffuse e localmente intense nelle regioni del Nord e Toscana. Non si esclude il rischio di nubifragi e fenomeni temporaleschi che, nelle prossime ore, interesseranno anche le regioni del Centro-Sud e Isole. Questa fase climatica sarà accompagnata anche da fortissime raffiche di vento con il rischio di mareggiate lungo il Tirreno. Anche il primo weekend di novembre, sabato 4 e domenica 5, è all'insegna del maltempo.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di giovedì 2 novembre: cielo nuvoloso e piogge sparse in diverse regioni del Nord con il rischio di nubifragi in Liguria, Lombardia, Nord-Est e Toscana nord-occidentale. La neve torna ad imbiancare le Alpi fino a 1.800-2.000 metri. Una fase climatica critica con la Protezione Civile che ha comunicato un bollettino di allerta rossa per rischio idrogeologico in Friuli Venezia Giulia e del Veneto. Allerta arancione e gialla, invece, in diverse regioni d'Italia tutte interessate da una fase di maltempo intenso.

Meteo, le previsioni del weekend del 4 e 5 novembre 2023

Le previsioni meteo per il primo fine settimana di novembre sono segnate dal maltempo. Per venerdì 3 novembre 2023 ampie schiarite al Nord con nuvole nel resto del paese. Durante la giornata non mancheranno rovesci e fenomeni temporaleschi con piogge sparse su Venezie, regioni centrali, Salento, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia Occidentale e Sardegna. In questa fase critica, il maltempo è accompagnato da venti da tesi a forti o localmente burrascosi con il rischio di mareggiate sulle coste occidentali della Sardegna, sulla Liguria di levante e lungo le coste tirreniche.

Nel weekend di sabato 4 e domenica 5 novembre, l'Italia sarà colpità da intense fasi di maltempo con il rischio di nubifragi lungo tutto lo stivale. Non solo, previste nuove nevicate sulle Alpi anche a quote di media montagna, e localmente sotto i 1500 metri nei settori di Nord-Ovest. Nella giornata di sabato 4 novembre 2023 tempo instabile al Sud e Sicilia interessate da forti ondate di piogge e rovesci. Nel pomeriggio il maltempo raggiungerà anche le regioni del Centro-Nord complice il passaggio della perturbazione n.3 del mese. Piogge e rovesci di forte intensità previsti in Liguria, Toscana, Nord-Est e regioni tirreniche del Centro. Anche per la giornata di domenica 5 novembre maltempo in buona parte del paese.