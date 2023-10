Meteo Italia, ottobre anomalo: clima estivo con sole e temperature oltre i 30°. Le previsioni

Clima anomalo e caldo in Italia con picchi di oltre 30° in diverse città. Non solo, lo zero termico sulle Alpi ha raggiunto la cifra record tra i 4000 e 4500 metri. La prima settimana di ottobre è ancora nel segno dell'anticiclone africano con un breve break tra mercoledì e giovedì. Ecco le previsioni meteo.

Meteo, ottobre estivo con temperature anomale

Il mese di ottobre è iniziato con una fase meteorologica anomala con temperature tipicamente estive. Caldo e sole lungo tutto lo stivale con un nuovo incremento delle temperature che sfioreranno i 30-31° nei prossimi giorni nelle regioni del Nord, mentre valori oltre i 32-33° al Centro, Sud e Isole. L'estate non molla la presa in una fase climatica anomala, visto che le temperature segnano un +8-10° gradi rispetto alla norma del periodo. Caldo eccezionale anche in montagna con lo zero termico compreso tra 4000 e 4500 metri sulle Alpi. Questa fase climatica anomala e fuori stagione perdurerà per la prima decade di ottobre, anche se a metà settimana è previsto un break tra mercoledì 4 e giovedì 5 ottobre per il passaggio della coda di una perturbazione atlantica che interesserà le regioni del Nord.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, lunedì 2 ottobre: clima caldo e stabile da Nord a Sud. Sole e bel tempo lungo tutto lo stivale con cielo sereno e temperature al di sopra della norme con picchi di oltre 30° in diverse regioni del Nord, mentre al Centro-Sud la colonnina di mercurio toccherà i 32-33°.

Meteo, le previsioni dei prossimi giorni in Italia: breve pausa dal caldo anomalo

Nella giornata di martedì 3 ottobre ancora caldo e sole in buona parte del paese. Tempo stabile e soleggiato da Nord a Sud, anche se nelle prime ore del mattino è previsto un veloce annuvolamento nelle zone di Nord-Ovest e Toscana. Stabili le temperature con caldo anomalo e picchi di gran lunga fuori stagioni. Qualcosa cambia da mercoledì 4 ottobre per il colpo di coda della perturbazione n.1 di ottobre che interesserà le regioni del Nord Italia senza però il rischio di piogge e rovesci. Previsto anche un lieve calo delle temperature in buona parte del Centro-Nord.

Giovedì 5 ottobre torna la stabilità atmosferica da Nord a Sud con cielo sereno e poche nuvole ad eccezione del Centro-Nord dove non si escludono dei rapidi annuvolamenti. L'ultima parte della settimana di ottobre sarà nuovamente all'insegna dell'alta pressione con il ritorno dell'anticiclone africano con temperature al di sopra della norma.