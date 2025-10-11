Meteo, Italia in piena Ottobrata: weekend mite, ma dalla prossima settimana tornano le piogge. Le previsioni

Clima stabile e mite in Italia complice l'Ottobrata, quel periodo dell'anno in cui le giornate di ottobre sono particolarmente calde e soleggiate con temperature da "seconda estate". Solo in Sardegna si registrano piogge deboli ed isolate, mentre nebbie nelle prime ore del mattino in Pianura. Scopriamo le previsioni meteo del weekend.

Meteo, stabilità atmosferica sull’Italia con sole e caldo

Il secondo fine settimana di ottobre, sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025, è nel segno di un clima stabile e soleggiato lungo tutto lo stivale. Poche piogge, per lo più sporadiche e scarse su Sicilia e Sardegna interessate marginalmente dagli effetti di una perturbazione in lento movimento dal Mediterraneo occidentale. Nel resto del Paese bel tempo con sole, cieli sereni e la presenza di nebbie solo nelle prime ore del mattino. Si conferma l'Ottobrata da Nord a Sud caratterizzata da giornate soleggiate e temperature che di giorni sono insolitamente miti in particolare nelle regioni del Centro-Nord con valori di gran lunga superiori alle medie del periodo. Questa stabilità climatica prolungata è responsabile di un ristagno degli inquinanti nei bassi strati con un conseguente graduale peggioramento della qualità dell’aria. Da martedì 14 ottobre 2025 cambia tutto complice l'arrivo di una massa d'aria fredda che determinrà anche un brusco calo delle temperature.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di sabato 11 ottobre 2025: giornata climaticamente stabile con sole lungo tutto lo stivale. Schiarite sulle Isole maggiori con il rischio di deboli ed isolate piogge sulla Sardegna. Nebbie nelle prime ore del mattino su pianura lombardo-venete. Le temperature massime in crescita con valori superiori alla norma nelle regioni del Nord e tirreniche.

Domenica 12 ottobre 2025, invece, foschie e banchi di nebbia in val Padana nelle prime ore del mattino. Nuvole sparse in Sardegna e a tratti anche in Sicilia, Piemonte, Lombardia e Prealpi orientali. Nel resto del Paese sole con cieli sereni. Stabili le temperature con valori ancora superiori alla media.

La tendenza meteo della prossima settimana in Italia: arriva il freddo?

Il dominio dell'alta pressione è previsto anche per l'inizio della prossima settimana in Italia con un clima stabile ad eccezione di Sicilia e Sardegna influenzate da una circolazione depressionaria in area nordafricana. In calo le temperature da Nord a Sud da martedì 14 ottobre 2025 con valori che si avvicinano alle medie del periodo. Lunedì 13 ottobre tempo stabile ovunque con nubi basse sulle pianure del Nord-Ovest e qualche annuvolamento tra estremo Sud e Isole maggiori.

Da martedì 14 ottobre 2025 cambia tutto: nuvole in aumento da Nord a Sud con il rischio di fenomeni temporaleschi, anche intensi, lungo l'Appennino Centrale e in Sardegna. Non solo, è previsto l'arrivo di correnti d'aria più fresca che determineranno un crollo delle temperature più sensibile al Centro-Nord e Sardegna. Per mercoledì 15 ottobre 2025 è previsto un incremento della probabilità di piogge. Come sempre continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti.