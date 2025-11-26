Meteo, brusco calo termico in arrivo: gelate notturne sempre più diffuse al Nord

Stando alle ultime previsioni meteo nelle prossime ore dovremo fare i conti con un brusco calo termico in arrivo. Nelle zone del Centro - Sud avremo: vento molto forte, piogge e temporali con neve sull'Appennino. Al Nord il tempo sarà più soleggiato, ma il clima sarà tipicamente invernale con possibili gelate in Pianura.

Previsioni meteo: calo termico e gelate

Le previsioni meteo segnalano che proprio tra oggi, mercoledì 26 novembre e venerdì una circolazione di bassa pressione insisterà a ridosso dell’Italia centro-meridionale a causa dell’arrivo, nel Mediterraneo, di aria fredda di origine polare marittima.

Al Centro - Sud pertanto il tempo resterà molto instabile o perturbato, con piogge e temporali, un deciso rinforzo dei venti settentrionali e un calo termico che darà luogo a un abbassamento della quota neve nell’Appennino centrale. Al Nord prevarranno invece i rasserenamenti, ma il calo delle temperature comporterà un maggiore rischio di gelate notturne anche in pianura.

Nella giornata di oggi, mercoledì 26 novembre, avremo prevalenza di tempo soleggiato al Nord-Ovest, a parte qualche annuvolamento di passaggio a inizio giornata e un po’ di nubi addossate alle Alpi. Nel resto del Paese cielo da nuvoloso a coperto, con temporanee e locali schiarite in mattinata in Puglia.

Le precipitazioni, sparse e intermittenti, anche sotto forma di rovesci o temporali, saranno più probabili su regioni centrali, Sardegna e Campania, mentre da metà giornata anche su Romagna, Calabria tirrenica e Sicilia centro-occidentale. Al Centro e sui rilievi romagnoli quota neve in calo a 900-1200 metri. Occhi puntati sulle temperature massime che saranno in leggero aumento al Nord-Ovest, in diminuzione altrove.

Giovedì 27 novembre avremo invece al Nord e in Toscana tempo soleggiato, ma con più nubi in Romagna. Nuvolosità variabile nelle restanti regioni, più compatta e associata a precipitazioni frequenti su quelle centrali adriatiche, al Sud peninsulare, su Sardegna tirrenica, nord e ovest della Sicilia. Probabili rovesci o temporali.

Quota neve lungo la dorsale adriatica dell’Appennino centrale dai 600-900 metri. Le temperature minime e massime in generale diminuzione, più marcata in Romagna e al Centro-Sud. All’alba gelate diffuse al Nord.

Che tempo farà venerdì 28 novembre? Il vortice di bassa pressione sarà posizionato al Sud Italia, dove manterrà condizioni di instabilità con rovesci e temporali localmente intensi soprattutto in Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia settentrionale. Qualche debole precipitazione sarà possibile anche in Abruzzo e Molise. Cielo in prevalenza sereno al Nord e in Toscana, poche nuvole nel resto del Centro e in Sardegna.

I venti settentrionali insisteranno in gran parte della Penisola: forte Tramontana su Tirreno e Sardegna, Bora su medio e alto adriatico, Maestrale in Sicilia e Puglia. Sarà ventoso anche in Appennino, mentre i venti si attenuano sulle zone alpine. Temperature minime in calo al Nord.

Le tendenze per il fine settimana: ancora freddo?

Nel fine settimana farà ancora freddo? L’evoluzione per il weekend indica dal punto di vista termico che le temperature massime saranno in generale aumento, mentre le minime subiranno un calo nelle regioni centrali e, meno marcato, al Sud.

Il sole al Nord sarà intervallato dal transito di velature per l’avvicinarsi di una nuova perturbazione atlantica, che nella giornata di domenica darà luogo a un graduale peggioramento al Nord-Ovest, in Emilia, in Sardegna e nelle regioni tirreniche.