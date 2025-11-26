FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, brusco calo termico in arrivo: gelate notturne sempre più ...

Meteo, brusco calo termico in arrivo: gelate notturne sempre più diffuse al Nord

Temperature in calo per via dell'arrivo di aria fredda di origine polare marittima. Si attendono gelate notturne anche in Pianura fino a venerdì. Da sabato temperature massime in generale aumento.
Clima26 Novembre 2025 - ore 15:08 - Redatto da Meteo.it
Clima26 Novembre 2025 - ore 15:08 - Redatto da Meteo.it

Stando alle ultime previsioni meteo nelle prossime ore dovremo fare i conti con un brusco calo termico in arrivo. Nelle zone del Centro - Sud avremo: vento molto forte, piogge e temporali con neve sull'Appennino. Al Nord il tempo sarà più  soleggiato, ma il clima sarà tipicamente invernale con possibili gelate in Pianura.

Previsioni meteo: calo termico e gelate

Le previsioni meteo segnalano che proprio tra oggi, mercoledì 26 novembre e venerdì una circolazione di bassa pressione insisterà a ridosso dell’Italia centro-meridionale a causa dell’arrivo, nel Mediterraneo, di aria fredda di origine polare marittima.

Al Centro - Sud pertanto il tempo resterà molto instabile o perturbato, con piogge e temporali, un deciso rinforzo dei venti settentrionali e un calo termico che darà luogo a un abbassamento della quota neve nell’Appennino centrale. Al Nord prevarranno invece i rasserenamenti, ma il calo delle temperature comporterà un maggiore rischio di gelate notturne anche in pianura.

Nella giornata di oggi, mercoledì 26 novembre, avremo prevalenza di tempo soleggiato al Nord-Ovest, a parte qualche annuvolamento di passaggio a inizio giornata e un po’ di nubi addossate alle Alpi. Nel resto del Paese cielo da nuvoloso a coperto, con temporanee e locali schiarite in mattinata in Puglia.

Le precipitazioni, sparse e intermittenti, anche sotto forma di rovesci o temporali, saranno più probabili su regioni centrali, Sardegna e Campania, mentre da metà giornata anche su Romagna, Calabria tirrenica e Sicilia centro-occidentale. Al Centro e sui rilievi romagnoli quota neve in calo a 900-1200 metri. Occhi puntati sulle temperature massime che saranno in leggero aumento al Nord-Ovest, in diminuzione altrove.

Giovedì 27 novembre avremo invece al Nord e in Toscana tempo soleggiato, ma con più nubi in Romagna. Nuvolosità variabile nelle restanti regioni, più compatta e associata a precipitazioni frequenti su quelle centrali adriatiche, al Sud peninsulare, su Sardegna tirrenica, nord e ovest della Sicilia. Probabili rovesci o temporali.

Quota neve lungo la dorsale adriatica dell’Appennino centrale dai 600-900 metri. Le temperature minime e massime in generale diminuzione, più marcata in Romagna e al Centro-Sud. All’alba gelate diffuse al Nord.

Che tempo farà venerdì 28 novembre? Il vortice di bassa pressione sarà posizionato al Sud Italia, dove manterrà condizioni di instabilità con rovesci e temporali localmente intensi soprattutto in Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia settentrionale. Qualche debole precipitazione sarà possibile anche in Abruzzo e Molise. Cielo in prevalenza sereno al Nord e in Toscana, poche nuvole nel resto del Centro e in Sardegna.

I venti settentrionali insisteranno in gran parte della Penisola: forte Tramontana su Tirreno e Sardegna, Bora su medio e alto adriatico, Maestrale in Sicilia e Puglia. Sarà ventoso anche in Appennino, mentre i venti si attenuano sulle zone alpine. Temperature minime in calo al Nord.

Le tendenze per il fine settimana: ancora freddo?

Nel fine settimana farà ancora freddo? L’evoluzione per il weekend indica dal punto di vista termico che le temperature massime saranno in generale aumento, mentre le minime subiranno un calo nelle regioni centrali e, meno marcato, al Sud.

Il sole al Nord sarà intervallato dal transito di velature per l’avvicinarsi di una nuova perturbazione atlantica, che nella giornata di domenica darà luogo a un graduale peggioramento al Nord-Ovest, in Emilia, in Sardegna e nelle regioni tirreniche.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Maltempo a Napoli: voli da Londra e Milano dirottati su Roma
    Clima26 Novembre 2025

    Maltempo a Napoli: voli da Londra e Milano dirottati su Roma

    La forte ondata di maltempo a Napoli ha fatto sì che due voli, da Londra e Milano, venissero dirottati su Roma. Ci sono stati anche altri disagi.
  • Meteo Italia: nuova perturbazione nel weekend con pioggia, neve e forti raffiche di vento
    Clima26 Novembre 2025

    Meteo Italia: nuova perturbazione nel weekend con pioggia, neve e forti raffiche di vento

    Maltempo e aria fredda in Italia negli ultimi giorni di novembre: le previsioni meteo in vista del weekend.
  • Meteo, allerta gialla il 26 novembre 2025 in Italia: ecco dove
    Clima25 Novembre 2025

    Meteo, allerta gialla il 26 novembre 2025 in Italia: ecco dove

    Scatta un nuovo stato di allerta meteo gialla il 26 novembre 2025 in Italia: le regioni e zone a rischio.
  • Meteo: previste nuove nevicate nelle prossime ore: ecco dove
    Clima25 Novembre 2025

    Meteo: previste nuove nevicate nelle prossime ore: ecco dove

    Le previsioni meteo segnalano l'arrivo di nuove nevicate nelle prossime ore. Dove? Ecco le zone interessate da nuovi accumuli da mercoledì in poi
Ultime newsVedi tutte
Meteo, sabato 29 stabile poi nuovo peggioramento: domenica tornano pioggia e neve
Tendenza26 Novembre 2025
Meteo, sabato 29 stabile poi nuovo peggioramento: domenica tornano pioggia e neve
Nuova perturbazione in arrivo: investirà l'Italia da domenica portando maltempo in molte regioni e neve fino a quote collinari. La tendenza meteo
Meteo, rischio di forte maltempo venerdì 28 novembre: la tendenza nei dettagli
Tendenza25 Novembre 2025
Meteo, rischio di forte maltempo venerdì 28 novembre: la tendenza nei dettagli
Vortice ciclonico in azione: venerdì porterà maltempo in diverse regioni, con vento forte e piogge localmente intense. Le zone più a rischio
Meteo, da metà settimana nuovo vortice instabile: la tendenza
Tendenza24 Novembre 2025
Meteo, da metà settimana nuovo vortice instabile: la tendenza
Prosegue il maltempo su alcune regioni, specie al centro-sud, per l'arrivo di un vortice di bassa pressione. La tendenza meteo dal 26 novembre
Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 26 Novembre ore 17:48

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154