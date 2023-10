Meteo Italia, siamo in una piena ottobrata: mai fatto così caldo in autunno in tutto il paese

L'anticiclone africano si conferma l'indiscusso protagonista della prima settimana di ottobre. Nei prossimi giorni, dopo una veloce tregua nelle regioni del nord per il passaggio della perturbazione n.1 di ottobre, è previsto un rinforzo dell'alta pressione che farà registrare una nuova impennata delle temperature. Ecco le previsioni meteo.

Meteo, autunno come estate: ottobre con temperature estive

Dopo una giornata di annuvolamenti nelle regioni del Nord, complice il passaggio della perturbazione n.1 di ottobre, l'anticiclone torna a consolidarsi nei prossimi giorni con decisione in Italia determinando un clima stabile ed estivo lungo tutto lo stivale. Nel weekend previsto un nuovo innalzamento delle temperature che si avvicineranno a valori estivi con picchi di oltre 30°. Le previsioni meteo dei prossimi giorni delineano una ottobrata in Italia. Si tratta di un periodo, tipico appunto del mese di ottobre, durante il quale l'alta pressione domina per giorni garantendo un clima caldo ed estivo senza piogge.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di domani, giovedì 5 ottobre: alternanza di sole e nuvole al Nord e nelle zone interne del Centro-Sud dove si escludono fenomeni temporaleschi e piogge. Nel resto del paese cielo sereno con qualche schiarita e temperature massime in aumento in buona parte del paese verso valori di gran lunga superiori alla norma. Anche venerdì 6 ottobre si delinea una giornata di sole e nuvole al Nord-Ovest, Isole e Sud Italia con tempo stabile. Unica eccezione l'Appennino meridionale dove potrebbero registrarsi dei rapidi ed isolati rovesci. Stabili le temperature con valori al di sopra delle medie stagionali.

Meteo, l'anticiclone africano si consolida nel fine settimana in Italia

La tendenza meteo del primo fine settimana di ottobre è nel segno dell'anticiclone africano che si farà sentire ancora più deciso in Italia. Si preannuncia un weekend caldo con sole e bel tempo quasi ovunque. Per le giornate di sabato 7 e domenica 8 ottobre sole in tutto il paese, mentre qualche annuvolamento non si esclude in Sicilia e Calabria, ma senza il rischio di piogge.

Le temperature aumenteranno ancora toccando valori di gran lunga superiori all'autunno con picchi di oltre 30° che sono tipici dell'estate. Questa anomalia climatica si farà sentire maggiormente nelle regioni del Centro-Nord.