Meteo Italia, nuova ondata di maltempo. Nubifragi in arrivo: ecco dove e le previsioni

Maltempo e piogge nelle regioni del Sud Italia e Isole per la presenza di un vortice ciclonico attivo lungo il Mediterraneo. Dopo l'Ottobrata, l'autunno sta prendendo il sopravvento con il ritorno di piogge e temporali con il rischio di nubifragi e allerte meteo. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo, Italia spaccata in due: piogge al Sud e clima stabile al Nord

Clima in peggioramento nelle regioni del Sud e nelle Isole Maggiori per la presenza di un vortice ciclonico, mentre al Nord persiste un tempo più stabile grazie alla protezione di un robusto campo di alta pressione esteso sull’Europa nord-occidentale.

Le previsioni meteo delineano anche per le prossime ore una situazione climatica per lo più stabile con un tempo instabile al Sud e il rischio di fenomeni temporaleschi intensi tali da far scattare allerte meteo. Non solo, è previsto anche un calo delle temperature per l'arrivo di una massa d'aria più fresca proveniente dai Balcani con valori al di sotto delle medie stagionali.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, giovedì 16 ottobre 2025: piogge e rovesci nelle regioni del Sud e Sicilia. Non si escludono fenomeni temporaleschi anche su Abruzzo, Molise e basso Lazio. In Sardegna, invece, il tempo sarà variabile con brevi piogge nel corso della giornata.

Bel tempo stabile nel resto del Paese con alternanza di nuvole e schiarite. In serata è previsto un miglioramento sulle Isole Maggiori. Le temperature restano stabili o al massimo in lieve calo. Massima attenzione in Calabria e Puglia per lo stato di allerta meteo arancione, mentre la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta gialla su Molise, Basilicata, Sicilia, su parte di Sardegna, Campania, Abruzzo, Lazio e Puglia.

Nella giornata di venerdì 17 ottobre 2025 ancora alternanza di nuvole e piogge al Sud, in Sicilia e anche in Abruzzo e Molise con una tendenza al miglioramento. Ancora tempo stabile al Centro-Nord con il rischio di nubi solo su Alpi, Appennino, Marche, Umbria e basso Lazio. Temperature minime ancora in calo al Centro-Sud, mentre stabili le massime con valori che sfiorano i 25° su Calabria, Sicilia e Sardegna.

Meteo, che tempo farà nel weekend in Italia?

Ma passiamo alle previsioni meteo in vista del weekend di sabato 18 e domenica 19 ottobre 2025. Dati alla mano le proiezioni per il fine settimana delineano l’arrivo di un’altra perturbazione in risalita dal Nord Africa diretta ancora verso le regioni meridionali.

Nel resto del Paese è previsto un flusso più stabile e asciutto con clima stabile e soleggiato. Nel dettaglio sabato 18 ottobre 2025 nuvole sparse al Sud con il rischio di piogge e temporali in Calabria e Sicilia. Schiarite al Centro-Nord e Sardegna. Stabili le temperature con lievi cali su Sicilia e Calabria.

Domenica 19 ottobre 2025, invece, ancora maltempo in Sicilia e Calabria dove sono attesi fenomeni temporaleschi intensi. Non si esclude il rischio di piogge anche in Puglia e Basilicata. Nuvole in aumento anche al Nord, in particolare su Val Padana e Alpi occidentali, ma con poco rischio di piogge. Sole e bel tempo nelle regioni del Centro, in Campania, Puglia settentrionale e Sardegna. In lieve calo le temperature al Nord e regioni adriatiche.

La tendenza meteo in vista della prossima settimana delinea un possibile cambio di scenario con una nuova ondata di maltempo tra lunedì e mercoledì, a partire dal Nord-Ovest. Ancora instabilità al Sud e Sicilia prima di un graduale miglioramento.

Nella seconda parte della settimana, invece, spazio ad una possibile rimonta dell’alta pressione sul Mediterraneo centrale con il ritorno di un clima più stabile e temperature in aumento. Come sempre per aggiornamenti e conferme continuate a seguirci.