FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, scatta allerta arancione e gialla il 16 ottobre 2025 in It...

Meteo, scatta allerta arancione e gialla il 16 ottobre 2025 in Italia. Ecco dove

Duplice allerta meteo arancione e gialla per il 16 ottobre 2025 in Italia. Tutte le regioni e zone a rischio.
Clima15 Ottobre 2025 - ore 16:59 - Redatto da Meteo.it
Clima15 Ottobre 2025 - ore 16:59 - Redatto da Meteo.it

Prosegue lo stato di allerta meteo in diverse regioni d'Italia alle prese con una violenta ondata di maltempo. La Protezione Civile ha comunicato per la giornata di domani, giovedì 16 ottobre 2025, un duplice bollettino di allerta meteo arancione e gialla per rischio piogge e criticità.

Maltempo Italia: scatta l'allerta meteo arancione il 16 ottobre 2025

L'autunno è tornato più prepotente che mai nelle regioni del Sud Italia interessate nelle ultime ore da una forte ondata di maltempo. Nella giornata di giovedì 16 ottobre 2025 il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo arancione in alcune regioni per il rischio di fenomeni temporaleschi intensi e violenti. L'allerta arancione di moderata criticità per rischio temporali è stata emessa nelle regioni e zone:

  • Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;
  • Puglia: Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento.

Sempre il 16 ottobre 2025 scatta anche lo stato di allerta meteo arancione per rischio idraulico che corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli idrometrici critici, come possibili eventi alluvionali, lungo i corsi d’acqua principali. Nel dettaglio l'allerta arancione è stata comunicata solo in Calabria nelle zone:

Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale.

Infine attenzione massima anche per l'allerta arancione di moderata criticità per rischio idrogeologico comunicata in:

  • Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;
  • Puglia: Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento.

Allerta meteo gialla il 16 ottobre 2025 in Italia per maltempo: dalla Sicilia alla Campania

Non c'è solo lo stato di allerta arancione, visto che la Protezione Civile ha diramato per giovedì 16 ottobre 2025 anche un bollettino di allerta meteo gialla che coinvolge molte più regioni. Piogge e temporali sono attesi nelle prossime ore in gran parte del Paese alle prese con l'arrivo di un fronte perturbato intenso tale da far scattare lo stato di allerta meteo. Ecco nel dettaglio le regioni e zone coinvolte nell'allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali il 16 ottobre 2025:

  • Abruzzo: Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro;
  • Basilicata;
  • Campania: Basso Cilento, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento;
  • Lazio: Bacini Costieri Sud;
  • Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea;
  • Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno;
  • Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico.

Tra le zone più interessate dalla forte ondata di maltempo c'è la Sicilia dove, giovedì 16 ottobre 2025, la Protezione Civile ha emesso anche un bollettino di allerta meteo gialla per rischio idraulico nelle zone:

  • Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico.

Infine da non sottovalutare è anche lo stato di allerta meteo gialla emessa per rischio idrogeologico che corrisponde agli effetti dannosi causati sul territorio da fenomeni legati all'acqua e al suolo, come frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia e colate di fango, spesso innescati da eventi meteorologici intensi come piogge torrenziali o lunghi periodi di siccità. Nel dettaglio ecco le regioni e zone interessate dallo stato di allerta meteo gialla il 16 ottobre 2025:

  • Abruzzo: Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro;
  • Basilicata;
  • Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno;
  • Sardegna: Gallura, Bacini Flumendosa - Flumineddu, Campidano, Iglesiente;
  • Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico.
Articoli correlatiVedi tutti
  • Italia sotto la tempesta, piogge intense e venti forti: ecco dove
    Clima15 Ottobre 2025

    Italia sotto la tempesta, piogge intense e venti forti: ecco dove

    L'Italia nella morsa del maltempo con piogge intense e forti venti. Ecco dove la nuova perturbazione colpirà nelle prossime ore.
  • Meteo, maltempo in Italia: piogge e temporali il 15 ottobre. Le previsioni
    Clima15 Ottobre 2025

    Meteo, maltempo in Italia: piogge e temporali il 15 ottobre. Le previsioni

    Il maltempo è arrivato sull'Italia con fenomeni temporaleschi intensi tra Sud e Isole dove scatta anche l'allerta meteo.
  • Allerta meteo gialla il 15 ottobre 2025 in Italia: ecco le regioni a rischio
    Clima14 Ottobre 2025

    Allerta meteo gialla il 15 ottobre 2025 in Italia: ecco le regioni a rischio

    Torna il maltempo in Italia e scatta una nuova allerta meteo per piogge e criticità in diverse regioni il 15 ottobre 2025.
  • Ondata di maltempo sull’Italia: attese piogge intense e temporali, i dettagli delle previsioni
    Clima14 Ottobre 2025

    Ondata di maltempo sull’Italia: attese piogge intense e temporali, i dettagli delle previsioni

    Le ultime previsioni meteo indicano l'arrivo di una nuova perturbazione sul nostro Paese, con piogge e temporali su alcune regioni italiane.
Ultime newsVedi tutte
Nuova perturbazione in arrivo nel weekend del 18-19 ottobre: le zone coinvolte
Tendenza15 Ottobre 2025
Nuova perturbazione in arrivo nel weekend del 18-19 ottobre: le zone coinvolte
Una perturbazione raggiungerà l'Italia nel weekend: tra sabato e domenica porterà piogge e temporali anche intensi. La tendenza meteo
Meteo, nuove fasi instabili nel weekend? La tendenza dal 17 ottobre
Tendenza14 Ottobre 2025
Meteo, nuove fasi instabili nel weekend? La tendenza dal 17 ottobre
Per venerdì 17 ottobre si profila un lento miglioramento al Sud ma nel weekend potrebbe prendere il via una nuova ondata di maltempo a partire dalle Isole. La tendenza meteo
Meteo, da metà settimana calo termico e fase di maltempo: ecco dove
Tendenza13 Ottobre 2025
Meteo, da metà settimana calo termico e fase di maltempo: ecco dove
Vortice mediterraneo in arrivo al Centro-sud e Isole con rischio di forti temporali a partire dalla Sardegna. La tendenza meteo dal 16 ottobre
Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 15 Ottobre ore 18:03

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154