FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Italia sotto la tempesta, ciclone con piogge intense e venti fort...

Italia sotto la tempesta, ciclone con piogge intense e venti forti: ecco dove

Italia sotto la tempesta. Il ciclone con piogge intense e venti forti sta colpendo soprattutto le zone del Sud d'Italia e coinvolgendo anche le Isole maggiori. Ecco tutti i dettagli nelle previsioni per i prossimi giorni
Clima15 Ottobre 2025 - ore 14:01 - Redatto da Meteo.it
Clima15 Ottobre 2025 - ore 14:01 - Redatto da Meteo.it

Italia sotto la tempesta, stretta nella morsa del maltempo per colpa di un ciclone che porta piogge intense e venti forti. Ecco quali sono le zone interessante dal brutto tempo nelle prossime ore. Tutti, da Nord a Sud, dovranno prepararsi a farei i conti con aria più fresca e temperature in discesa, soprattutto rispetto settimana scorsa.

Previsioni meteo: Italia sotto la tempesta con piogge intense e vento forte

Le previsioni meteo sottolineano le conseguenze del vortice mediterraneo che tra oggi e domani è in grado di portare maltempo soprattutto al Sud e sulle Isole maggiori con rischio di piogge e temporali intensi. La struttura di alta pressione, ancora robusta e ben salda sull’Europa nord-occidentale, continua a rimanere estesa verso la parte settentrionale dell’Italia dove il tempo si mantiene stabile.

I settori meridionali del nostro Paese, invece, restano esposti al transito di una perturbazione che, dopo un temporaneo allontanamento verso la Spagna, è tornata a investire le isole maggiori dando origine a un vortice mediterraneo che, fra oggi e domani, è pronto a coinvolgere anche le regioni del Sud e marginalmente le aree vicine del Centro.

Si segnala che i fenomeni associati a questa seconda perturbazione del mese di ottobre possono essere anche di forte intensità.

Quanto durerà la fase di maltempo? Nella giornata di venerdì 17 il tempo andrà gradualmente migliorando anche al Sud dove si avranno le ultime piogge residue. Nel frattempo, infiltrazioni di aria più fredda da est determineranno un ridimensionamento delle temperature che in diverse zone scenderanno leggermente al di sotto della norma. Le tendenze meteo preannunciano però per il fine settimana un nuovo peggioramento all’estremo Sud a causa del passaggio di un’altra perturbazione in transito fra il Nord Africa e il Mediterraneo meridionale.

Le previsioni nel dettaglio

La giornata di giovedì 16 ottobre vede ancora maltempo al Sud e in Sicilia, con molte nuvole, piogge e temporali localmente intensi. Si potrebbero sviluppare nubi e piogge più deboli su: Abruzzo, Molise e basso Lazio. Isolati rovesci possibili anche in Sardegna. Nel resto d’Italia tempo più stabile con solo degli annuvolamenti sparsi su Alpi, Valpadana occidentale e Appennino. In serata invece migliora sulle Isole e nella Calabria meridionale e tirrenica.

Venerdì 17 la fase perturbata al Sud tenderà a smorzarsi progressivamente. Nella notte e al mattino le precipitazioni potranno risultare ancora molto intense e abbondanti tra il Molise e la Puglia. Si evidenzia il possibile rischio di nubifragi nel Salento. Potranno verificarsi inoltre temporale a carattere più sparso e intermittente nel resto del Sud peninsulare, in Abruzzo e sul Lazio meridionale. Seguirà dapprima un’attenuazione e poi un esaurimento entro la notte.

I venti soffieranno inizialmente ancora fino a tempestosi (raffiche a 90-100 Km/h) di Scirocco tra l’Adriatico meridionale e lo Ionio orientale, con mari fino a molto agitati, ma con tendenza all’attenuazione a partire dal pomeriggio. Al Nord il tempo sarà in prevalenza soleggiato. Le temperature non subiranno grosse variazioni: non andranno oltre i 16-19 gradi in val padana e nelle regioni centrali adriatiche, toccheranno invece i 20-23 gradi nel resto del Paese.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, maltempo in Italia: piogge e temporali il 15 ottobre. Le previsioni
    Clima15 Ottobre 2025

    Meteo, maltempo in Italia: piogge e temporali il 15 ottobre. Le previsioni

    Il maltempo è arrivato sull'Italia con fenomeni temporaleschi intensi tra Sud e Isole dove scatta anche l'allerta meteo.
  • Allerta meteo gialla il 15 ottobre 2025 in Italia: ecco le regioni a rischio
    Clima14 Ottobre 2025

    Allerta meteo gialla il 15 ottobre 2025 in Italia: ecco le regioni a rischio

    Torna il maltempo in Italia e scatta una nuova allerta meteo per piogge e criticità in diverse regioni il 15 ottobre 2025.
  • Ondata di maltempo sull’Italia: attese piogge intense e temporali, i dettagli delle previsioni
    Clima14 Ottobre 2025

    Ondata di maltempo sull’Italia: attese piogge intense e temporali, i dettagli delle previsioni

    Le ultime previsioni meteo indicano l'arrivo di una nuova perturbazione sul nostro Paese, con piogge e temporali su alcune regioni italiane.
  • Italia spaccata in tre: pioggia al Sud, nubi al Nord, sole e caldo al Centro
    Clima14 Ottobre 2025

    Italia spaccata in tre: pioggia al Sud, nubi al Nord, sole e caldo al Centro

    Un vortice mediterraneo in arrivo sull'Italia: da domani peggioramento al Sud e sulle Isole. Venti in rinforzo e temperature in calo.
Ultime newsVedi tutte
Nuova perturbazione in arrivo nel weekend del 18-19 ottobre: le zone coinvolte
Tendenza15 Ottobre 2025
Nuova perturbazione in arrivo nel weekend del 18-19 ottobre: le zone coinvolte
Una perturbazione raggiungerà l'Italia nel weekend: tra sabato e domenica porterà piogge e temporali anche intensi. La tendenza meteo
Meteo, nuove fasi instabili nel weekend? La tendenza dal 17 ottobre
Tendenza14 Ottobre 2025
Meteo, nuove fasi instabili nel weekend? La tendenza dal 17 ottobre
Per venerdì 17 ottobre si profila un lento miglioramento al Sud ma nel weekend potrebbe prendere il via una nuova ondata di maltempo a partire dalle Isole. La tendenza meteo
Meteo, da metà settimana calo termico e fase di maltempo: ecco dove
Tendenza13 Ottobre 2025
Meteo, da metà settimana calo termico e fase di maltempo: ecco dove
Vortice mediterraneo in arrivo al Centro-sud e Isole con rischio di forti temporali a partire dalla Sardegna. La tendenza meteo dal 16 ottobre
Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 15 Ottobre ore 14:33

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154