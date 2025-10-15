Italia sotto la tempesta, ciclone con piogge intense e venti forti: ecco dove

Italia sotto la tempesta, stretta nella morsa del maltempo per colpa di un ciclone che porta piogge intense e venti forti. Ecco quali sono le zone interessante dal brutto tempo nelle prossime ore. Tutti, da Nord a Sud, dovranno prepararsi a farei i conti con aria più fresca e temperature in discesa, soprattutto rispetto settimana scorsa.

Previsioni meteo: Italia sotto la tempesta con piogge intense e vento forte

Le previsioni meteo sottolineano le conseguenze del vortice mediterraneo che tra oggi e domani è in grado di portare maltempo soprattutto al Sud e sulle Isole maggiori con rischio di piogge e temporali intensi. La struttura di alta pressione, ancora robusta e ben salda sull’Europa nord-occidentale, continua a rimanere estesa verso la parte settentrionale dell’Italia dove il tempo si mantiene stabile.

I settori meridionali del nostro Paese, invece, restano esposti al transito di una perturbazione che, dopo un temporaneo allontanamento verso la Spagna, è tornata a investire le isole maggiori dando origine a un vortice mediterraneo che, fra oggi e domani, è pronto a coinvolgere anche le regioni del Sud e marginalmente le aree vicine del Centro.

Si segnala che i fenomeni associati a questa seconda perturbazione del mese di ottobre possono essere anche di forte intensità.

Quanto durerà la fase di maltempo? Nella giornata di venerdì 17 il tempo andrà gradualmente migliorando anche al Sud dove si avranno le ultime piogge residue. Nel frattempo, infiltrazioni di aria più fredda da est determineranno un ridimensionamento delle temperature che in diverse zone scenderanno leggermente al di sotto della norma. Le tendenze meteo preannunciano però per il fine settimana un nuovo peggioramento all’estremo Sud a causa del passaggio di un’altra perturbazione in transito fra il Nord Africa e il Mediterraneo meridionale.

Le previsioni nel dettaglio

La giornata di giovedì 16 ottobre vede ancora maltempo al Sud e in Sicilia, con molte nuvole, piogge e temporali localmente intensi. Si potrebbero sviluppare nubi e piogge più deboli su: Abruzzo, Molise e basso Lazio. Isolati rovesci possibili anche in Sardegna. Nel resto d’Italia tempo più stabile con solo degli annuvolamenti sparsi su Alpi, Valpadana occidentale e Appennino. In serata invece migliora sulle Isole e nella Calabria meridionale e tirrenica.



Venerdì 17 la fase perturbata al Sud tenderà a smorzarsi progressivamente. Nella notte e al mattino le precipitazioni potranno risultare ancora molto intense e abbondanti tra il Molise e la Puglia. Si evidenzia il possibile rischio di nubifragi nel Salento. Potranno verificarsi inoltre temporale a carattere più sparso e intermittente nel resto del Sud peninsulare, in Abruzzo e sul Lazio meridionale. Seguirà dapprima un’attenuazione e poi un esaurimento entro la notte.

I venti soffieranno inizialmente ancora fino a tempestosi (raffiche a 90-100 Km/h) di Scirocco tra l’Adriatico meridionale e lo Ionio orientale, con mari fino a molto agitati, ma con tendenza all’attenuazione a partire dal pomeriggio. Al Nord il tempo sarà in prevalenza soleggiato. Le temperature non subiranno grosse variazioni: non andranno oltre i 16-19 gradi in val padana e nelle regioni centrali adriatiche, toccheranno invece i 20-23 gradi nel resto del Paese.