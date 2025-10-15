FacebookInstagramXWhatsApp

Vortice mediterraneo in azione: forti piogge e temporali. Le zone più a rischio il 15 e 16 ottobre

Un vortice mediterraneo si è formato a ridosso delle nostre regioni: porterà maltempo anche forte soprattutto al Sud e sulle Isole maggiori.
Previsione15 Ottobre 2025 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
La struttura di alta pressione, ancora robusta e ben salda sull’Europa nord-occidentale, continua a rimanere estesa verso la parte settentrionale dell’Italia dove il tempo si mantiene stabile. I settori meridionali del nostro Paese, invece, restano esposti al transito di una perturbazione (la n.2 del mese) che, dopo un temporaneo allontanamento verso la Spagna, è tornata a investire le isole maggiori dando origine a un vortice mediterraneo che, fra oggi e domani, coinvolgerà anche le regioni del Sud e marginalmente le aree vicine del Centro.
I fenomeni associati a questa perturbazione potranno essere anche di forte intensità.
Nella giornata di venerdì il tempo andrà gradualmente migliorando anche al Sud dove si avranno le ultime piogge residue. Nel frattempo, infiltrazioni di aria più fredda da est determineranno un ridimensionamento delle temperature che in diverse zone scenderanno leggermente al di sotto della norma.

Successivamente, nel fine settimana, lo scenario più probabile vede un nuovo peggioramento all’estremo Sud a causa del passaggio di un’altra perturbazione in transito fra il Nord Africa e il Mediterraneo meridionale, mentre nei primi giorni della nuova settimana i modelli atmosferici indicano con una discreta probabilità un graduale ripristino delle correnti occidentali atlantiche sul continente europeo.

Le previsioni per mercoledì 15 ottobre

Molte nuvole al Sud e sulle isole maggiori, con piogge e temporali inizialmente isolati, ma tendenti a divenire più diffusi dal pomeriggio, quando saranno possibili fenomeni di forte intensità. Tempo più stabile nel resto d’Italia, a parte un po’ di nuvole su Alpi, Valpadana occidentale, medio Adriatico, Lazio e Appennino, con qualche isolata pioggia o rovescio in Molise e nel Lazio. Temperature massime stazionarie o in leggero calo, con valori in generale vicini alla norma. Un po’ ventoso sui mari occidentali.

Le previsioni meteo per giovedì 16 ottobre

Ancora maltempo al Sud e in Sicilia, con molte nuvole, piogge e temporali localmente intensi. Nubi e piogge più deboli su Abruzzo, Molise e basso Lazio. Isolati rovesci possibili anche in Sardegna. Nel resto d’Italia tempo più stabile con solo degli annuvolamenti sparsi su Alpi, Valpadana occidentale e Appennino. Alla sera migliora sulle Isole e nella Calabria meridionale e tirrenica. Temperature stazionarie o in leggero calo. Un po’ ventoso al Centro-Sud: forte Scirocco sullo Ionio.

