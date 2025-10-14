Meteo, vortice mediterraneo in avvicinamento: le zone a rischio maltempo

Da martedì 14 ottobre la situazione comincia a cambiare, almeno al Sud e Isole Maggiori, per l’arrivo di un intenso vortice di bassa pressione (perturbazione n.2 di ottobre) che, proveniente dal Mediterraneo Occidentale, entro mercoledì raggiungerà la Sardegna. Già nelle prossime ore si avvertiranno i primi effetti, con qualche pioggia sulle Isole Maggiori, poi da domani peggiorerà ulteriormente su Sicilia e Sardegna, con il maltempo che nel frattempo si estenderà anche al Sud Peninsulare. I fenomeni meteo potrebbero risultare a tratti anche di forte intensità, con la possibilità quindi di temporali localmente insistenti: a rischio soprattutto Sardegna, Sicilia e settori ionici. Il maltempo insisterà al Sud Peninsulare fino a venerdì, quando invece migliorerà in Sardegna e su parte della Sicilia. Il Nord Italia verrà invece risparmiato da questa fase di maltempo, mentre il Centro sarà coinvolto solo in parte. La presenza sul Mediterraneo Centrale del vortice ciclonico favorirà anche un deciso rinforzo dei venti che localmente risulteranno di forte intensità mentre le temperature subiranno un graduale calo, comunque non particolarmente pronunciato, con valori che si porteranno nella norma o leggermente al di sotto.

Previsioni meteo per martedì 14 ottobre

Martedì cielo in generale nuvoloso al Nord e Isole Maggiori, con isolati rovesci o temporali su Sicilia e Sardegna. Nel resto d’Italia alternanza tra sole e momenti nuvolosi, comunque in generale senza piogge. Temperature massime in leggero calo al Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna, pressochè invariate altrove. Venti in prevalenza di debole intensità, eccetto quelli attorno alla Sardegna dove risulteranno di moderata intensità; mari in generale calmi o poco mossi. Mosso il Canale di Sardegna, calmi o poco mossi i restanti bacini.

Previsioni meteo per mercoledì 15 ottobre

Mercoledì molte nuvole e piogge sparse, localmente anche intense, in Sardegna e Sicilia. Molto nuvoloso con piogge sparse al Sud, isolate tra Molise, Lazio e Abruzzo. Al Nord insiste della nuvolosità, più diffusa e compatta al mattino quando saranno anche possibili delle foschie o banchi di nebbia in pianura padana; nel pomeriggio tendenza a schiarite anche ampie. Temperature in calo al Centro-Sud, senza grandi variazioni al Nord. Venti in moderato rinforzo su alto Adriatico (Bora), Liguria (Tramontana), Tirreno e Canale di Sicilia (est-sudest). Mossi il Ligure occidentale, il Mar Tirreno e il Canale di Sicilia; sempre poco mossi o calmi gli altri mari.