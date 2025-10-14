FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo, dal 15 ottobre vortice mediterraneo e fase di maltempo: le previsioni

Martedì 14 tempo stabile ma da mercoledì la situazione peggiora sulle Isole e al Sud con rischio nubifragi. Calo termico. Le previsioni meteo
Previsione14 Ottobre 2025 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it
La nuova settimana è iniziata con pochi cambiamenti: il tempo risulta ancora nel complesso stabile e mite, a parte un deciso aumento della nuvolosità sulle pianure del Nord Italia.  Nei prossimi giorni, però, la situazione è destinata a cambiare sulle nostre due Isole maggiori e al Sud per l’arrivo dal Mediterraneo occidentale di un intenso vortice di bassa pressione (perturbazione n.2 di ottobre) che mercoledì avrà raggiunto la Sardegna. Già martedì si avvertiranno i primi effetti sull’isola e sulla Sicilia più occidentale. Da mercoledì il maltempo coinvolgerà più direttamente le due Isole maggiori e si estenderà anche al Sud. Attenzione perché i fenomeni potranno risultare a tratti di forte intensità, con possibili intensi temporali, e localmente insistenti; secondo le attuali proiezioni modellistiche le aree più a rischio sembrano essere Sardegna, Sicilia e settori ionici. Il maltempo potrebbe insistere al Sud fino a venerdì, mentre dovrebbe migliorare in Sardegna e su parte della Sicilia. Secondo l’attuale tendenza il Nord Italia non verrà interessato da questa fase di maltempo, mentre il Centro potrebbe essere solo in parte coinvolto. La presenza sul Mediterraneo centrale del vortice ciclonico determinerà un deciso rinforzo dei venti che localmente risulteranno di forte intensità con mari che tenderanno a diventare molto mossi. Le temperature nei prossimi giorni subiranno un graduale seppur contenuto calo, con valori nella norma o solo leggermente sotto.

Previsioni meteo per martedì 14 ottobre

Nubi diffuse, anche compatte e localmente persistenti, sulle pianure e zone pedemontane del Nord con maggiori schiarite nel pomeriggio nel Nord-Est; all’alba presenza di locali foschie o nebbie in Val Padana, specie su quella orientale. Nubi in aumento nelle due isole maggiori con qualche pioggia o temporale in Sardegna e Sicilia occidentale.  Cielo poco o parzialmente nuvoloso nel resto d’Italia. Temperature senza grandi variazioni, al più in lieve flessione. Venti molto deboli, salvo moderati rinforzi da sudest sulla Sardegna meridionale. Un po’ mosso il Canale di Sardegna, calmi o poco mossi i restanti bacini.

Previsioni meteo per mercoledì 15 ottobre

Maltempo in Sardegna e Sicilia con molte nubi e piogge, a tratti e localmente di forte intensità associate anche a temporali. Molto nuvoloso con piogge sparse al Sud, isolate tra Molise, Lazio e Abruzzo.  Al Nord insiste della nuvolosità, più diffusa e compatta al mattino quando saranno anche possibili delle foschie o banchi di nebbia in pianura padana; nel pomeriggio tendenza a schiarite anche ampie. Temperature in calo al Centro-Sud, senza grandi variazioni al Nord. Venti in moderato rinforzo su alto Adriatico (Bora), Liguria (Tramontana), Tirreno e Canale di Sicilia (est-sudest). Mossi il Ligure occidentale, il Mar Tirreno e il Canale di Sicilia; sempre poco mossi o calmi gli altri mari.

