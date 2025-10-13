Meteo, inizio settimana stabile e mite poi aria più fredda: le previsioni

La nuova settimana inizierà oggi lunedì con pochi cambiamenti: il tempo risulterà quindi ancora nel complesso stabile e mite, anche se non mancherà un po’ di nuvolosità, specie sulle Isole Maggiori, dove saranno possibili anche degli isolati piovaschi portati da un vortice di bassa pressione (perturbazione numero 2 del mese) in movimento sul Mediterraneo Centrale; le temperature rimarranno in generale al di sopra della norma, specie al Centro-Nord. Da domani martedì la situazione però inizierà a cambiare, con le prime infiltrazioni di aria relativamente più fredda da est: l’avanguardia della massa d’aria polare, che nei prossimi giorni occuperà l’Europa Orientale, sconfinerà anche sulla nostra Penisola, dove causerà un graduale abbassamento delle temperature che nella seconda parte di questa settimana spingerà le temperature leggermente al di sotto della norma. Da metà settimana, a causa dell’arrivo del vortice di bassa pressione in movimento sul Mediterraneo, il tempo sembra destinato a peggiorare al Centro-Sud con una fase di maltempo che potrebbe rivelarsi anche piuttosto intensa associata a possibili criticità.

Previsioni meteo per lunedì 13 ottobre

Lunedì al mattino cielo molto nuvoloso sulle pianure del Nord Italia fino alle coste adriatiche tra Veneto meridionale ed Emilia Romagna con localmente la visibilità ridotta da foschie o locali banchi di nebbia. In giornata questa nuvolosità tenderà in parte a diradarsi lasciando anche spazio a schiarite. Alternanza tra momenti soleggiati e annuvolamenti sparsi su Isole Maggiori e Calabria ionica con la possibilità di isolati piovaschi o brevi temporali nelle zone interne della Sardegna; nel resto d’Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Al mattino qualche nebbia sulle pianure del Nord. Temperature massime stazionarie o in lieve diminuzione, comunque ancora al di sopra della norma in gran parte del Centro-Nord. Venti quasi dappertutto di debole intensità.

Previsioni meteo per martedì 14 ottobre

Martedì alternanza tra sole e momenti nuvolosi praticamente in tutta Italia: isolati scrosci di pioggia su Sardegna, Sicilia e Appennino Centrale. Al mattino banchi di nebbia, comunque in rapido dissolvimento, su Pianura Padana e zone interne del Centro. Temperature massime in leggera diminuzione in gran parte del Nord e Sardegna.