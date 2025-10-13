FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, inizio settimana stabile e mite poi aria più fredda: le pr...

Meteo, inizio settimana stabile e mite poi aria più fredda: le previsioni

Alta pressione, foschie e nebbie al Nord e clima mite. Qualità dell'aria in peggioramento. Graduale calo termico da mercoledì-giovedì. Le previsioni meteo del 13-14 ottobre
Previsione13 Ottobre 2025 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione13 Ottobre 2025 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it

La nuova settimana inizierà oggi lunedì con pochi cambiamenti: il tempo risulterà quindi ancora nel complesso stabile e mite, anche se non mancherà un po’ di nuvolosità, specie sulle Isole Maggiori, dove saranno possibili anche degli isolati piovaschi portati da un vortice di bassa pressione (perturbazione numero 2 del mese) in movimento sul Mediterraneo Centrale; le temperature rimarranno in generale al di sopra della norma, specie al Centro-Nord. Da domani martedì la situazione però inizierà a cambiare, con le prime infiltrazioni di aria relativamente più fredda da est: l’avanguardia della massa d’aria polare, che nei prossimi giorni occuperà l’Europa Orientale, sconfinerà anche sulla nostra Penisola, dove causerà un graduale abbassamento delle temperature che nella seconda parte di questa settimana spingerà le temperature leggermente al di sotto della norma. Da metà settimana, a causa dell’arrivo del vortice di bassa pressione in movimento sul Mediterraneo, il tempo sembra destinato a peggiorare al Centro-Sud con una fase di maltempo che potrebbe rivelarsi anche piuttosto intensa associata a possibili criticità.

Previsioni meteo per lunedì 13 ottobre

Lunedì al mattino cielo molto nuvoloso sulle pianure del Nord Italia fino alle coste adriatiche tra Veneto meridionale ed Emilia Romagna con localmente la visibilità ridotta da foschie o locali banchi di nebbia. In giornata questa nuvolosità tenderà in parte a diradarsi lasciando anche spazio a schiarite. Alternanza tra momenti soleggiati e annuvolamenti sparsi su Isole Maggiori e Calabria ionica con la possibilità  di isolati piovaschi o brevi temporali nelle zone interne della Sardegna; nel resto d’Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Al mattino qualche nebbia sulle pianure del Nord. Temperature massime stazionarie o in lieve diminuzione, comunque ancora al di sopra della norma in gran parte del Centro-Nord. Venti quasi dappertutto di debole intensità.

Previsioni meteo per martedì 14 ottobre

Martedì alternanza tra sole e momenti nuvolosi praticamente in tutta Italia: isolati scrosci di pioggia su Sardegna, Sicilia e Appennino Centrale. Al mattino banchi di nebbia, comunque in rapido dissolvimento, su Pianura Padana e zone interne del Centro. Temperature massime in leggera diminuzione in gran parte del Nord e Sardegna.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, martedì stabile poi dal 15 ottobre fase di maltempo: le previsioni
    Previsione13 Ottobre 2025

    Meteo, martedì stabile poi dal 15 ottobre fase di maltempo: le previsioni

    In arrivo da metà settimana un vortice ciclonico su Isole maggiori e parte del Centro-sud. Temperature in calo. Le previsioni meteo del 14-15 ottobre
  • Meteo: lunedì stabile quasi ovunque e clima mite, poi si cambia. Le previsioni dal 13 ottobre
    Previsione13 Ottobre 2025

    Meteo: lunedì stabile quasi ovunque e clima mite, poi si cambia. Le previsioni dal 13 ottobre

    Alta pressione protagonista a inizio settimana, con poche piogge e temperature oltre la media in molte zone. Correnti fresche in arrivo da domani
  • Domani settimana al via con l'ottobrata, poi svolta autunnale. Le previsioni da lunedì 13 ottobre
    Previsione12 Ottobre 2025

    Domani settimana al via con l'ottobrata, poi svolta autunnale. Le previsioni da lunedì 13 ottobre

    Alta pressione protagonista a inizio settimana, poi si conferma una svolta autunnale: tornano piogge e correnti fresche. Le previsioni meteo
  • Ultimi giorni di ottobrata: domenica 12 tempo bello e clima mite. Le previsioni meteo
    Previsione12 Ottobre 2025

    Ultimi giorni di ottobrata: domenica 12 tempo bello e clima mite. Le previsioni meteo

    Alta pressione protagonista in gran parte d'Italia: condizioni meteo stabili e temperature oltre la media, ma ancora per poco.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, da metà settimana calo termico e fase di maltempo: ecco dove
Tendenza13 Ottobre 2025
Meteo, da metà settimana calo termico e fase di maltempo: ecco dove
Vortice mediterraneo in arrivo al Centro-sud e Isole con rischio di forti temporali a partire dalla Sardegna. La tendenza meteo dal 16 ottobre
Meteo, l'autunno alza la voce: piogge e freddo a metà settimana. La tendenza da mercoledì 15 ottobre
Tendenza12 Ottobre 2025
Meteo, l'autunno alza la voce: piogge e freddo a metà settimana. La tendenza da mercoledì 15 ottobre
Svolta meteo a metà settimana: caldo anomalo addio, tornano pioggia e correnti fredde. La tendenza nei dettagli
Meteo, aria più fresca in arrivo da martedì 14 ottobre: la tendenza
Tendenza11 Ottobre 2025
Meteo, aria più fresca in arrivo da martedì 14 ottobre: la tendenza
Temperature in calo entro metà settimana: sull'Italia si attiveranno correnti più fresche che metteranno fine al caldo fuori stagione
Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 13 Ottobre ore 13:33

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154