Allerta meteo gialla il 15 ottobre 2025 in Italia: ecco le regioni a rischio

Torna il maltempo in Italia e scatta una nuova allerta meteo per piogge e criticità in diverse regioni il 15 ottobre 2025.
Clima14 Ottobre 2025 - ore 16:43 - Redatto da Meteo.it
Il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato per la giornata di domani, mercoledì 15 ottobre 2025, un bollettino di allerta meteo gialla per rischio piogge e criticità. Il maltempo torna protagonista in gran parte d'Italia dopo un lungo periodo all'insegna della stabilità.

Meteo, maltempo in Italia: scatta l'allerta gialla per piogge il 15 ottobre 2025

L'autunno torna protagonista in Italia dopo un lungo periodo all'insegna dell'Ottobrata. Dopo lunghe giornate di sole contrassegnate da un clima mite con temperature superiori alla media del periodo, il nostro Paese deve fare i conti con il ritorno di condizioni climatiche instabili e variabili complice il transito di una nuova perturbazione.

Nelle prossime ore, infatti, sono previsti fenomeni temporaleschi intensi tali da far scattare lo stato di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali. A rischio soprattutto le regioni del Sud e Isole interessate dagli effetti della perturbazione n.2 di ottobre.

Maltempo e temporali intensi sono attesi nelle seguenti zone e regioni interessate dall'allerta meteo gialla comunicata dalla Protezione Civile per mercoledì 15 ottobre 2025:

  • Basilicata;
  • Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;
  • Campania: Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini;
  • Lazio: Bacini Costieri Sud;
  • Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico.

Scatta allerta meteo gialla con rischio idraulico e idrogeologico il 15 ottobre 2025 in Italia: ecco dove

Non solo, sempre per mercoledì 15 ottobre 2025 il Dipartimento della Protezione ha diramato anche un bollettino di allerta meteo gialla per rischio idraulico. Piogge e temporali intensi e diffusi sono attesi in particolar modo nelle regioni del Sud e Isole. Ecco nel dettaglio tutte le regioni e zone coinvolte nell'allerta gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico:

  • Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;
  • Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico.

Infine da non sottovalutare è anche lo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico che corrisponde agli effetti dannosi causati sul territorio da fenomeni legati all'acqua e al suolo, come frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia e colate di fango, spesso innescati da eventi meteorologici intensi come piogge torrenziali o lunghi periodi di siccità. La Protezione Civile ha diramato lo stato di allerta gialla per rischio idrogeologico in:

  • Basilicata;
  • Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;
  • Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico.
