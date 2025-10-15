FacebookInstagramXWhatsApp

  Meteo, maltempo in Italia: piogge e temporali il 15 ottobre. Le previsioni

Meteo, maltempo in Italia: piogge e temporali il 15 ottobre. Le previsioni

Il maltempo è arrivato sull'Italia con fenomeni temporaleschi intensi tra Sud e Isole dove scatta anche l'allerta meteo.
15 Ottobre 2025 - ore 11:42

Italia spaccata in due: l'alta pressione continua a mantenersi stabile sul Nord Italia dove è previsto un clima generalmente buono e soleggiato, mentre al Sud e Isole torna il maltempo con fenomeni temporaleschi intensi e potenzialmente pericolosi. Scopriamo le previsioni meteo di questi giorni.

Meteo, maltempo al Sud con allerte meteo il 15 ottobre 2025

Clima generalmente buono al Nord Italia grazie alla presenza stabile dell'alta pressione, mentre il Sud e Isole maggiori devono fare i conti con il passaggio di una forte perturbazione, la n.2 di ottobre, che riporta piogge e temporali nelle zone del Mezzogiorno e nelle prossime ore anche nelle regioni del Centro.

Tutto è destinato a migliorare da venerdì 17 ottobre con il ritorno del bel tempo anche nelle regioni meridionali, ma attenzione in vista del weekend è previsto l'ingresso di una massa d'aria più fredda che determinerà un brusco calo delle temperature con valori al di sotto della media del periodo. Non solo, in vista del terzo weekend di ottobre non si esclude un nuovo possibile peggioramento all'estremo Sud per il passaggio di una nuova perturbazione in risalita dal Nord Africa verso il Mediterraneo meridionale.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, mercoledì 15 ottobre 2025: nuvole nelle regioni del Sud e Isole con il rischio di rovesci e temporali in intensificazione nel pomeriggio. Previsti fenomeni temporaleschi forti ed intensi tali da far scattare l'allerta meteo gialla per rischio piogge e possibili criticità.

Bel tempo stabile nel resto d'Italia con nuvole sparse lungo le Alpi, Valpadana occidentale, medio Adriatico, Lazio e zone appenniniche, dove non si esclude il rischio di brevi rovesci o piogge isolate. Stabili o in lieve calo le temperature massime con valori in linea con il periodo.

Giovedì 16 ottobre 2025 ancora maltempo tra Sud e Sicilia con nuvole sparse e rischio di piogge di forte intensità. Non si esclude il rischio di piogge, seppur più deboli e isolate, in Abruzzo, Molise e basso Lazio. Nel resto del Paese bel tempo stabile con alternanza di nuvole e schiarite. Le temperature restano stabili o in lieve calo.

Meteo, la tendenza in vista del weekend: che tempo farà?

Da venerdì 17 ottobre 2025 gli effetti della perturbazione n.2 di ottobre tenderanno ad attenuarsi anche se non si escludono, nelle prime ore del mattino, piogge e temporali intense e abbondanti tra Molise e Puglia.

Rovesci più irregolari sul resto del Sud peninsulare, sull’Abruzzo e sul basso Lazio anche se nel corso della giornata è previsto un miglioramento generale. Clima stabile e soleggiato nelle regioni del Nord, Toscana, Umbria, alto Lazio, Sardegna e Sicilia. Stabili le temperature con valori compresi tra i 16 e 19 °C in Val Padana e lungo l’Adriatico centrale e picchi fino a 20-23 °C nel resto del Paese.

Ancora incerta la tendenza meteo in vista del weekend del 18-19 ottobre. Stando alle ultime elaborazioni modellistiche si delinea il possibile possibile passaggio di una nuova perturbazione, la n.3 del mese in risalita dal Nord Africa e diretta verso il Sud. In caso di conferma si prospetta una nuova ondata di maltempo con fenomeni temporaleschi intensi e pericolosi su Sicilia, Sardegna e Calabria dove non si escludono nuove allerte meteo.

Nel resto d'Italia, in particolare al Centro-Nord, si delinea un clima stabile e soleggiato con il rischio di qualche nube bassa o nebbia locale. Come sempre per conferme sull'evoluzione continuate a seguire i prossimi aggiornamenti.

