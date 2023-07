Meteo Italia: ondata di calore, in arrivo il secondo picco. Le temperature previste

Cosa dicono le previsioni meteo per l'Italia? Una nuova intensificazione dell' ondata di calore è pronta a invadere il nostro Paese ad inizio settimana. Si attende aria rovente e temperature ben oltre i 40 gradi al Centro e i 45 gradi al Sud e sulle Isole maggiori. Al Nord? Sarà un lunedì caratterizzato dall'instabilità con il rischio di forti temporali con grandine. Quando finirà l'intensa ondata di calore? Finalmente si vede la luce in fondo al tunne. Ecco tutti i dettagli.

Previsioni meteo ultima settimana di luglio: in arrivo nuova intensificazione dell'ondata di calore

Italia divisa in due. Al Nord a causa dell'instabilità torna il rischio temporali, anche forti. Al Centro e al Sud la settimana prende il via con una nuova intensificazione dell'ondata di calore.

Tutta colpa dell’Anticiclone Nord-Africano che stringerà con maggior forza la sua presa sulle regioni meridionali. Caldo e afa saranno i veri protagonisti dell'ultima settimana di luglio e la colonnina di mercurio potrà arrivare fino a superare i 45 gradi, soprattutto al Sud.

Un dato confortante? Le ultime tendenze meteo confermano che la fine dell’ondata di caldo sarà a metà settimana, tra mercoledì e giovedì, quando le fresche correnti atlantiche scivoleranno lungo tutta la Penisola portando finalmente un po' di refrigerio anche all'estremo Sud.

Le previsioni giorno per giorno

Lunedì 24 luglio 2023 avremo tanto sole e molto caldo al Centro-Sud, a parte qualche temporaneo annuvolamento in Toscana. Un po’ di nuvole al Nord, con qualche isolato rovescio possibile anche sull’Appennino settentrionale. Mentre al Nord, però, vi sarà un probabile rischio di temporali intensi, al Centro e al Sud le temperature saranno quasi ovunque in aumento con punte intorno ai 45 gradi o leggermente oltre. Si attendono però valori sopra la media anche al Nord-est con punte 36-37 gradi in Emilia Romagna.

Martedì 25 luglio proseguirà l'instabilità al Nord con elevato rischio di rovesci o temporali soprattutto nella seconda parte della giornata tra Val Padana e il settore alpino. Il caldo estremo sarà in attenuazione anche sulla Sardegna occidentale e interna raggiunta da venti di Maestrale. Per quanto riguarda il resto del Centro-Sud si potranno registrare valori molto elevati. In serata, però, aria meno torrida inizierà a interessare tutta l'Italia.

Mercoledì 26 fare i conti con gli ultimi strascichi dell’aria torrida, combinati agli effetti sottovento del Maestrale, potranno determinare residui picchi prossimi ai 40 gradi sul settore ionico e nel sud della Sicilia.