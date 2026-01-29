Meteo Italia oggi e domani: ancora piogge diffuse e raffiche di vento. Le previsioni

L'Italia è ancora nella morsa del maltempo per il passaggio di una serie di perturbazioni che stanno insistendo lungo tutto lo stivale. Piogge e temporali sparsi da Nord a Sud accompagnati da forti raffiche di vento e mareggiate lungo la costa.

Meteo, piogge e temporali in Italia: le previsioni

Dopo il passaggio della perturbazione n.11 che ha colpito le regioni del Centro-Sud, Isole comprese, anche oggi - giovedì 29 gennaio 2026 - il maltempo si conferma l'indiscusso protagonista in Italia con piogge e temporali diffusi lungo tutto lo stivale. In particolare tra le zone più colpite c'è il Sud Italia dove si stanno registrando fenomeni temporaleschi intensi e violenti accompagnati da forti raffiche di vento prossime ai 100 km/h in Sicilia.

Anche nei prossimi giorni è prevista una forte ondata di maltempo per una via via di perturbazioni al Sud Italia e Isole con piogge abbondanti ed accumuli intorno agli 80-100 mm. Dal punto di vista termico non è prevista l'irruzione di aria fredda con valori in linea con il periodo.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, giovedì 29 gennaio 2026: schiarite al Nord-Ovest, mentre nuvole sparse nel resto del Paese. Piogge e rovesci nelle zone di Nord-Est e gran parte del Centro-Sud con il rischio di temporali diffusi su Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Calabria tirrenica e nord Sicilia.

Torna la neve sulle Alpi orientali oltre 600-900 metri e sull’Appennino centro-settentrionale oltre 1000-1200 metri. Attenzione ai forti venti di burrasca su Sardegna e Sicilia. Le temperature massime in crescita al Nord-Ovest, mentre stabili nel resto del Paese.

Venerdì 30 gennaio 2026 nuvole sparse in tutta Italia con piogge isolate su Toscana, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna; neve fino a quote molto basse in Valle d’Aosta. In calo le temperature minime da Nord a Sud. Ancora forti venti di Maestrale su Sardegna e Canale di Sicilia.

Meteo, che tempo farà nell'ultimo weekend di gennaio 2026?

Durante il fine settimana, l'ultimo di gennaio 2026, le previsioni meteo delineano il passaggio di diverse perturbazioni lungo il Mediterraneo e in gran parte dell’Italia. Tra le zone più colpite c'è il Centro-Sud e Isole Maggiori, mentre il Nord sarà coinvolto solo marginalmente con banchi di nebbie e nuvole.

Sabato 31 gennaio 2026 piogge e temporali forti e diffusi in gran parte del Sud Italia, Sicilia e Sardegna, mentre da domenica 1 febbraio 2026 il maltempo si farà sentire all’estremo Sud e nel settore nord della Sicilia. La nuova perturbazione sarà accompagnata da forti venti che da sabato colpiranno Sicilia e Sardegna con il rischio di mareggiate lungo la costa.

Attenzione: non si esclude la possibile formazione di un vortice ciclonico nel canale di Sardegna in spostamento verso la Sicilia tirrenica con il rischio di mareggiate e nuove criticità meteo. Per conferme vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.