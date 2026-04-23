Meteo Italia oggi: cielo variabile tra nuvole e schiarite. Le previsioni

Le correnti fresche e instabili legate al passaggio della perturbazione n.3 di aprile 2026 stanno per esaurirsi in Italia lasciando spazio alla rimonta dell'alta pressione e a un miglioramento generale lungo tutto lo stivale. Ancora piogge residue sulle regioni meridionali dove si registra un diffuso calo delle temperature.

Meteo, ultime piogge in Italia poi torna l'alta pressione

Gli effetti della perturbazione n.3 di aprile 2026 sono oramai agli sgoccioli in Italia con gli ultimi fenomeni temporaleschi intensi e diffusi sulle regioni del Sud. In particolare è l'estremo Sud Italia a fare i conti con piogge e temporali tali da far scattare anche l'allerta meteo gialla.

Da domani, venerdì 24 aprile 2026, si delinea la rimonta dell'alta pressione con un deciso cambio di rotta: clima caldo e soleggiato lungo tutto lo stivale con una crescita delle temperature che sfioreranno anche i 24-27° al Nord. All’inizio della prossima settimana, invece, non si esclude un parziale cedimento dell’anticiclone con il ritorno di un clima instabile e variabile.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, giovedì 23 aprile 2026: nuvole e piogge su Calabria e Sicilia orientale e Sardegna. Nel pomeriggio è previsto un miglioramento diffuso del clima, ad eccezione della Sicilia dove non si escludono ancora rovesci e temporali.

Tempo stabile e soleggiato nel resto d'Italia con qualche velature sulle regioni di Nord-Est. In crescita le temperature al Nord, mentre calano al Sud e Isole.

Venerdì 24 aprile 2026 con la rimonta dell'alta pressione torna il sole e il calo in tutto il Paese, anche se nelle prime ore del mattino nuvole e velature sui rilievi del Sud e settori alpini. In crescita le temperature quasi ovunque con picchi di 24-25° al Nord e Toscana, mentre ancora sotto la media al Sud.

Meteo, che tempo farà nel ponte del 25 aprile 2026?

Durante il weekend che cade in concomitanza con il ponte del 25 aprile 2026, le previsioni meteo confermano la presenza dell'alta pressione lungo il Mediterraneo centrale e l’Italia assicurando così un clima stabile e soleggiato. Dal punto di vista termico temperature in aumento al Nord con valori al di sopra della media del periodo.

Sabato 25 aprile 2026 bel tempo soleggiato lungo tutto lo stivale con il rischio di qualche annuvolamento solo su Calabria e coste della Liguria. Domenica 26 aprile nessuno grande stravolgimento: clima diffusamente caldo e mite con temperature quasi estive con valori in crescita al Sud e sulla pianura padana.

Tutto cambia all'inizio della prossima settimana con il primo indebolimento dell'alta pressione e il ritorno di nuvole al Nord e Sicilia. In calo anche le temperature sulle regioni settentrionali.