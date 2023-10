Meteo Italia, nuvole in arrivo per effetti della perturbazione. Poi torna il caldo. Quando arriverà l'autunno?

Un clima variabile al Nord alle prese con annuvolamenti legati agli effetti del passaggio della perturbazione n.1 di ottobre. Si tratta solo di una fase momentanea, visto che per il weekend è previsto il rinforzo dell'alta pressione in tutta Italia con temperature e clima estivo.

Meteo, alternanza di nuvole e bel tempo in Italia

Prosegue un clima estivo ad oltranza in buona parte del paese alle prese con temperature al di sopra della norma e giornate miti come se fossimo nel mese di luglio. Solo al Nord si registrano annuvolamenti sparsi, ma senza piogge, per gli effetti del passaggio della perturbazione numero 1 di ottobre che ha lambito in particolare le regioni del settentrione. Attenzione è solo una fase passeggera, visto che nelle prossime ore è previsto il rinforzo dell'alta pressione con l'anticiclone africano che si farà sentire lungo tutto lo stivale. L'alta pressione sarà l'indiscussa protagonista del primo weekend di ottobre garantendo, da Nord a Sud, un clima caldo e sereno con temperature che sfioreranno i 30°.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, giovedì 5 ottobre: alternanza di nuvole e bel tempo nelle regioni del Nord e del Centro-Sud, ma senza fenomeni temporaleschi. Nel resto del paese bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature massime sono ancora in aumento a Nord-Est, mentre si mantengono stabili nel resto del paese. Anche per venerdì 6 ottobre è prevista un clima sereno con sole e nuvole a Nord-Ovest, Sud e Isole Maggiori con il rischio di isolati piovaschi sull’Appennino Meridionale. Stabili le temperature con poche variazioni e con valori sempre al di sopra delle medie stagionali.

Le previsioni meteo del weekend: caldo e sole da Nord a Sud in Italia

L'ultima parte della settimana è all'insegna dell'anticiclone africano la cui presenza si farà sentire in tutta Italia. Le previsioni meteo delineano un weekend caldo ed estivo con temperature al di sopra dei valori del periodo. Un clima eccezionalmente caldo da Nord a Sud con la colonnina di mercurio che sfiorerà in diverse regioni i 30° come se fossimo in pieno luglio. Nel weekend tra sabato 7 e domenica 8 ottobre qualche veloce annuvolamento solo a ridosso della Sicilia e Calabria, mentre nel resto del paese si profilano giornate di bel tempo e sole.

In aumento le temperature che toccheranno valori sensibilmente al di sopra della media stagionale e tipici di fine estate. Una anomalia climatica che si farà sentire particolarmente nelle regioni centro-settentrionali.