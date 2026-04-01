Meteo Italia, vortice con maltempo intenso: temporali, neve e vento. Le previsioni

Il mese di aprile 2026 prende il via con una nuova ondata di maltepo causata dal transito della tempesta "Erminio" che raggiunto nelle ultime ore il nostro Paese. Piogge e temporali lungo tutto lo stivale con un calo deciso delle temperature per l'arrivo di una massa d'aria polare. Scopriamo le previsioni dei prossimi giorni.

Meteo Italia, maltempo diffuso al Centro-Sud con venti di tempesta

Il maltempo torna protagonista in Italia nei primi giorni d'aprile 2026 per il passaggio della tempesta Erminio. Il nuovo sistema perturbato interesserà le regioni del Centro-Sud con fenomeni temporaleschi intensi, fortissime raffiche e conseguente rischio mareggiate. Piogge e temporali violenti nei settori del medio e basso Adriatico, ma torna anche la neve sull'Appennino anche a quote poco inferiori ai 1000 metri. Massima allerta in Molise ed Abruzzo dove sono previsti entro giovedì 2 aprile quantitativi di pioggia oltre 200 mm e accumuli di neve fresca in quota da 1 a 2 metri. Tutto cambia nel weekend, in concomitanza con l'arrivo di Pasqua 2026, con un ritorno dell'alta pressione.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, mercoledì 1 aprile 2026: piogge diffuse sulle regioni centrali adriatiche, al Sud e sulla Sicilia. Il maltempo si farà sentire con eventi meteorologici estremi, tanto da far scattare l'allerta meteo, su Abruzzo, Molise e Puglia. La neve torna protagonista sull'Appennino fino a 700-900 metri nel settore abruzzese e molisano, oltre 1200-1500 metri su quello meridionale con delle bufere. Stabili le temperature massime nonostante la presenza di forti venti con raffiche intorno ai 100 km/h al Centro-Sud.

Giovedì 2 aprile 2026 bel tempo soleggiato sulle regioni del Nord e Toscana, mentre nuvole sparse nel resto del Paese con il rischio di piogge e temporali su regioni del medio Adriatico, sulle regioni del Sud e Sicilia. Massima attenzione su Abruzzo, Molise, Puglia Irpinia e Basilicata dove sono previsti fenomeni temporaleschi intensi e violenti. Ancora neve sull'Appennino da 800-1200 metri nel settore abruzzese e molisano. In crescita le temperature massime.

Meteo, la tendenza in vista del weekend di Pasqua 2026

Il passaggio della perturbazione "Erminio" è destinata ad esaurirsi con l'arrivo del fine settimana quando si allontanerà dalle regioni del Centro-Sud lasciando spazio al ripristino di condizioni climatiche miti. L'alta pressione torna protagonista nel weekend di Pasqua 2026 con un incremento delle temperature sulle regioni del Nord dove si registreranno valori al di sopra della media del periodo.

Nella giornata del 3 aprile 2026, Venerdì Santo, cielo sereno o poco nuvoloso sulle regioni del Nord, Sardegna e Toscana. Nuvole sparse sulle regioni del Centro-Sud con il rischio di piogge residue su Abruzzo, Molise, Sicilia, Calabria e Sardegna. Temperature in crescita lungo tutto lo stivale.



Sabato Santo, 4 aprile 2026, l’alta pressione tornerà protagonista riportanto il sole lungo tutto lo stivale. Non si escludono rovesci o brevi temporali su Calabria e sui settori centro meridionali della Sicilia, mentre sole nel resto del Paese. Dal punto di vista termico temperature in ulteriore rialzo, in particolare in Sardegna e al Centro. Nella Domenica di Pasqua 2026, 5 aprile, sole su gran parte d'Italia con basso rischio di piogge nel sud della Sicilia e della Calabria. Si delinea una giornata dal clima mite e soleggiato con temperature in crescita. Anche lunedì 6 aprile, Pasquetta, è attesa una situazione probabilmente simile a quella di domenica.