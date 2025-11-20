Meteo Italia, clima da pieno inverno in arrivo vortice artico e prime nevicate. Le previsioni

L'inverno sta arrivando in Italia. Nei prossimi giorni è previsto un peggioramento del tempo con un brusco calo delle temperature e neve anche a quote basse, in particolare nelle regioni del Nord. Scopriamo le previsioni meteo.

Meteo, clima invernale in Italia con freddo e neve

Una massa d'aria fredda di origine artica è arrivata nelle regioni del Nord Italia, ma nei prossimi giorni è destinata a raggiungere tutto il Paese aprendo una fase climatica decisamente più fredda con un brusco calo delle temperature e valori al di sotto della media del periodo.

Non solo, previsto il passaggio di diverse perturbazioni: a cominciare dalla numero 8 in arrivo da giovedì 20 novembre 2025 con piogge e nevicate sulle Alpi fino a 1000 metri. Con l'arrivo dell'aria artica è previsto anche un ulteriore calo delle temperature che, da venerdì 21 novembre 2025, favorirà la formazione di un vortice ciclonico responsabile di un clima instabile e variabile almeno fino a domenica 23 novembre.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di giovedì 20 novembre 2025: cieli sereni o poco nuvolosi al Sud e Sicilia, mentre alternanza tra nuvolosità e schiarite nel Nord-Ovest.

Nelle prime ore del mattino piogge e temporali su Lombardia, levante ligure, Trentino Alto Adige, Veneto occidentale e settentrionale, Friuli Venezia Giulia, regioni centrali tirreniche, Umbria e sud della Sardegna; neve sulle Alpi centro-orientali tra 600 e 900 metri. Nel pomeriggio il maltempo si farà sentire su Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise e Campania. Le temperature massime stabili o in lieve calo a Nord-Ovest e Sardegna, mentre al Sud non si escludono rialzi con valori tra i 20-21°.

Venerdì 21 novembre 2025 nuvole estese lungo tutto lo stivale. Nelle regioni del Nord piogge che si faranno sentire anche al Sud e Isole maggiori. In calo le temperature con valori al di sotto della media al Centro Nord dove sono previste nevicate anche fino a 400-700 metri

Meteo, la tendenza per il weekend del 22-23 novembre: che tempo farà?

Le previsioni meteo in vista del fine settimana delineano un clima di stampo invernale con freddo, neve e temperature in calo. Nella giornata di sabato 22 novembre 2025 piogge sparse su Marche, Emilia meridionale e Romagna, mentre la neve è prevista fino alle colline sull’Appennino. Piogge e rovesci anche in Sardegna e sul basso Tirreno e non si escludono nevicate in Sardegna oltre i 1000 metri. Dal pomeriggio è previsto un miglioramento in Emilia a Sardegna.

Domenica 23 novembre 2025 ancora piogge e temporali nel nord della Puglia, Calabria e Sicilia. Nel resto del Paese tempo stabile con aumento di nuvole in Liguria dove non si esclude il rischio di isolate piogge. Ancora in calo le temperature al Nord dove il clima si farà di stampo invernale, mentre in lieve aumento al Centro-Sud.

Le proiezioni per l'inizio della prossima settimana delineano una fase climatica dinamica con nuove possibili perturbazioni in arrivo dall'Atlantico con il rischio di piogge abbondanti. Come sempre si tratta di proiezioni che necessitano di conferme; per questo vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti meteo.