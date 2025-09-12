Meteo, dopo le piogge torna il sole con temperature in aumento in Italia? Le previsioni del weekend

Clima stabile in buona parte d'Italia nella giornata di oggi, venerdì 12 settembre 2025, dopo il passaggio di una violenta ondata di maltempo che ha causato ingenti danni e disagi in diverse regioni. Che tempo farà nel fine settimana? Scopriamo le previsioni meteo.

Meteo weekend: alta pressione tra Sud e Isole, clima instabile al Nord

Con l'allontanamento della perturbazione n.3 di settembre dall'Italia, il sole torna protagonista in buona parte del Paese ripristinando condizioni climatiche stabili e soleggiate. Nel corso del weekend del 13-14 settembre è prevista un rimonta dell'alta pressione che si farà sentire in particolare nelle regioni del Sud, Sicilia e Sardegna, mentre il Centro-Nord dovrà fare i conti con l'arrivo di una nuova perturbazione, la n.4 del mese.

Nella seconda parte della giornata di sabato 13 settembre 2025, infatti, è previsto un peggioramento del tempo nelle regioni settentrionali e Toscana, ma da domenica torna il sereno per via dello spostamento della perturbazione verso i Balcani.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di venerdì 12 settembre 2025: nuvole sparse in buona parte del Nord, Toscana e Lombardia con il rischio di deboli piogge. Schiarite in buona parte del Nord-Ovest, Emilia Romagna e Centro-Sud. Nel pomeriggio non si escludono rovesci isolati sulle Alpi orientali, mentre bel tempo soleggiato nel resto del Paese. Stabili le temperature con valori in linea con le medie del periodo.

Per sabato 13 settembre 2025 le previsioni delineano cieli sereni o poco nuvolosi al Centro-Sud e Isole, mentre clima in peggioramento al Nord per l'arrivo della perturbazione n.4 di settembre.

Meteo, ch tempo farà la prossima settimana? La tendenza

Il secondo fine settimana di settembre si delinea segnato dalla rimonta dell’alta pressione nel Mediterraneo centrale e sull’Italia meridionale, mentre le correnti atlantiche la faranno da padrone nelle regioni del Centro-Nord con il rischio di fenomeni temporaleschi. Tra le regioni maggiormente a rischio ci sono le zone interne e adriatiche del Centro e la Toscana. Al Sud e Isole tempo stabile e soleggiato. Attenzione: si tratta solo di una fase temporanea, visto che con l'allontanarsi della perturbazione verso i Balcani torna il sereno in gran parte del Nord, con ampi rasserenamenti e temperature in aumento. Unica eccezione è l'Emilia Romagna dove sono previsti anche temporali intensi.

La tendenza meteo per l’inizio della prossima settimana è nel segno dell'alta pressione che dovrebbe garantire una fase di tempo stabile e soleggiato almeno fino a giovedì 18 settembre. Solo lungo le Alpi e regioni dell'estremo Nord-Est si delinea, tra la fine di martedì 16 e la mattina del giorno seguente, il rischio di piogge e temporali per il colpo di coda di una debole perturbazione in movimento sull’Europa centrale. Nel resto del Paese bel tempo stabile con temperature miti e in alcuni casi anche superiori alla media. Come sempre continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti.